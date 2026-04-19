FOTO Luka Sučić ogrnuo se hrvatskom zastavom, a Ćaleta Car predvodio slavlje Sociedada

Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom
Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom
| Foto: Profi media
Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom |
Foto: Profi media
Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom
| Foto: Profi media
Diego Simeone ostao je bez još jednog trofeja, a Real Sociedad je osvojio četvrti Kup u povijesti
| Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS
Osvajanjem Kupa su osigurali Europu za iduću sezonu, a u Sevilli (stadion La Cartuja) su s tisućama svojih navijača proslavili veliki uspjeh
| Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS
Luka Sučić je zabio treći penal svoje momčadi u raspucavanju
| Foto: Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS
Foto Marcelo del Pozo/REUTERS