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BASKI OSVOJILI KUP KRALJA

FOTO Luka Sučić ogrnuo se hrvatskom zastavom, a Ćaleta Car predvodio slavlje Sociedada

Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom
Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final, Sevilla, Spain - 19 Apr 2026
Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom | Foto: Profi media
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Real Sociedad pobijedio je Atletico Madrid nakon raspucavanja u finalu Kupa kralja, a Luka Sučić i Duje Ćaleta Car odigrali su svih 120 minuta. Sučić se u slavlju ogrnuo hrvatskom zastavom | Foto: Profi media
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