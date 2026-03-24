FOTO Zavirite u hotel 'vatrenih'. Sobe do 1400 eura i specijaliteti kuće: steak od 170 eura i puževi

Za točno 80 dana počinje Svjetsko prvenstvo u nogometu, a kako dišu domaćini doznat će naši reprezentativci u sljedećih deset dana tijekom kojih će boraviti u Orlandu
Izabranici Zlatka Dalića otišli su u Orlando gdje će odigrati dvije prijateljske utakmice, 27. ožujka protiv Kolumbije (00:30 sati), a 1. travnja protiv Brazila (2:30 sati). Idealna provjera naše snage i ujedno ambicija protiv jednog od favorita za naslov svjetskog prvaka.
Ovo okupljanje koristit će kao svojevrsni team building, baš kao i prije osam godina uoči Mundijala u Rusiji. Odmah bismo potpisali isti epilog. Luka Modrić, Ivan Perišić, Andrej Kramarić i naše ostale zvijezde trenirat će u vrhunskim uvjetima u trening kampu Sveučilišta Centralne Floride, a HNS je osigurao i vrhunski smještaj. Reprezentacija će biti u Grand Bohemian hotelu koji ima četiri zvjezdice i nalazi se u samom centru.
Hotel ne spada u one iz najvišeg cjenovnog ranga, ali nije ni "bagatela". Cijena jednog noćenja se kreće od 180 pa do čak 1400 eura. Naravno, sve ovisi i koje je doba godine.
Hotel je poznat po jedinstvenom dizajnu interijera i umjetničkoj galeriji. Ako nekoga od igrača ili članova stožera zanima umjetnost, imat će priliku razgledati kolekciju od više od 150 slika. Ako se, pak, zažele dobre glazbe, naši reprezentativci samo se trebaju spustiti do restorana The Boheme i dočekat će ih jazz taktovi. Koncerti se održavaju dvaput tjedno.
U hotelskom restoranu dominiraju europska i američka "fine dining" kuhinja. Na raspolaganju su morski specijaliteti, ribe, hobotnice, jastozi, pa i steakovi te različite vrste mesa. Najskuplje jelo je Tomahawk steak koji stoji 170 eura. Posebni specijalitet restorana, koji se služi kao predjelo, su puževi na maslacu.
U sklopu hotela nalazi se SPA i wellness centar, konferencijske dvorane, sobe za sastanke, moderni fitness centar te spektakularni "Rooftop bar", koji nudi pogled na Orlando.
Imat će i što razgledati. Prije svega, "John F. Kennedy svemirski centar", koji se nalazi na sat vremena vožnje od hotela. Otvoren je 1967. godine i bio je glavni lansirni centar NASA-e za ljudske misije u svemir, kao i za onu iz 1969. godine, kad je Neil Armstrong sletio na Mjesec. Ističe se i tematski park "SeaWorld", mjesto idealno za teambuilding i bijeg od svakodnevnih obaveza. Može se vidjeti carstvo oceana, a na raspolaganju je i adrenalinski park. Pa tko voli...
