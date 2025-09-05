Obavijesti

Komentari 7
FOTO Mateo Kovačić navijao za Novaka Đokovića na US Openu

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Instagram

Đoković je pobijedio Taylora Fritza, a meč je s tribina pratio i nogometaš Manchester Cityja. Suprugu Isabel i Matea snimile su kamere u VIP loži Billie Jean King teniskog centra, a nakon meča Đoković i Kovačić zajedno su pozirali s dresom "građana".

Mateo Kovačić i Novak Đoković družili su se ljetos na Jadranu, a sada je hrvatski nogometaš otišao podržati Srbina i na četvrtfinale US Opena. 

Foto: Instagram

Đokovića u polufinalu čeka dvoboj protiv Carlosa Alcaraza, a zanimljivo je da se taj meč poklapa s utakmicom Hrvatske protiv Farskih Otoka. Kovačić se trenutačno oporavlja od operacije Ahilove tetive, a povratak na treninge očekuje se krajem rujna ili početkom listopada. 

