FOTO Mateo Kovačić objavio fotografiju u specijalnoj 'čizmi'

Piše Petar Božičević,

Zagreb: Trening hrvatske nogometne reprezentacije | Foto: Matija Habljak/PIXSELL

Šavove bi trebao skinuti u četvrtak, 20. listopada, a rehabilitacijski proces kod ovakvih slučajeva traje četiri mjeseca. Ako sve prođe po planu, na nogometne terene trebao bi se vratiti u ožujku

Mateo Kovačić (31) oporavlja se od operacije kalcifikata u području pete zbog čega će neko vrijeme biti izvan nogometnih terena. Ipak, porukom na društvenim mrežama pokazao je da ga ozljeda nije uzdrmala. 

"Nije važno što ti se dogodi, važno je kako reagiraš", napisao je uz objavu na kojoj na nozi nosi specijalnu "čizmu", koju može skidati po potrebi radi previjanja i čišćenja. 

Premier League - Manchester City v AFC Bournemouth
Foto: Scott Heppell/REUTERS

Šavove bi trebao skinuti u četvrtak, 20. listopada, a rehabilitacijski proces kod ovakvih slučajeva traje četiri mjeseca. Ako sve prođe po planu, na nogometne terene trebao bi se vratiti u ožujku. 

Ove je sezone odigrao samo dvije utakmice za Manchester City. 

