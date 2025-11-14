FOTO Mateo Kovačić objavio fotografiju u specijalnoj 'čizmi'

Mateo Kovačić (31) oporavlja se od operacije kalcifikata u području pete zbog čega će neko vrijeme biti izvan nogometnih terena. Ipak, porukom na društvenim mrežama pokazao je da ga ozljeda nije uzdrmala.

"Nije važno što ti se dogodi, važno je kako reagiraš", napisao je uz objavu na kojoj na nozi nosi specijalnu "čizmu", koju može skidati po potrebi radi previjanja i čišćenja.

Foto: Scott Heppell/REUTERS

Šavove bi trebao skinuti u četvrtak, 20. listopada, a rehabilitacijski proces kod ovakvih slučajeva traje četiri mjeseca. Ako sve prođe po planu, na nogometne terene trebao bi se vratiti u ožujku.

Ove je sezone odigrao samo dvije utakmice za Manchester City.