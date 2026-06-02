FOTO Mlada Srpkinja nova je nada svjetske odbojke, a fanovi ne miču pogled s nje: 'Anđeo...'

Hena Kurtagić ime je koje sve glasnije odjekuje europskom i svjetskom odbojkom. Sa samo 21 godinom, ova izvanredna sportašica već se etablirala kao jedna od najdominantnijih srednjih blokerica na svijetu
Srebrna medalja s reprezentacijom Srbije na Europskom prvenstvu, ključna uloga u talijanskom velikanu Vero Volley Milano i status igračice koja protivničkim napadačicama ledi krv u žilama samo su dio njezine priče.
Ipak, put djevojke iz Novog Pazara do zvjezdanih visina bio je sve samo ne tipičan. Obilježen nevjerojatnim spletom okolnosti, kulturnim izazovima i čeličnom voljom, njezin životni i sportski narativ svjedoči o tome kako se talent, čak i kad je slučajno otkriven, može pretvoriti u svjetsku klasu.
Odrastajući u Novom Pazaru, u muslimanskoj obitelji kojoj profesionalni sport nije bio blizak, prioriteti su bili jasno postavljeni.
- Dolazim iz malog grada u Srbiji i muslimanske porodice koja nije navikla na profesionalni sport. Prioritet je bila škola, a ne sport, i nisam trenirala ništa - otkrila je Hena u podcastu "Jerome Volleyball".
Međutim, prekretnica se dogodila kada je shvatila da joj je potrebna neka sportska aktivnost kako bi popravila ocjenu iz tjelesnog odgoja. Krenula je s procesom eliminacije.
Rješenje se pojavilo sasvim neočekivano, doslovno ispred kućnog praga. Odbojkaški klub nalazio se na svega dvije ili tri minute hoda od njezine kuće. Praktičnost je presudila.
Ono što je uslijedilo bilo je ravno filmskom scenariju. Stvari su se odvijale nevjerojatnom brzinom. Nakon samo mjesec dana treniranja, u Novi Pazar je stigla reprezentacija Srbije za djevojke do 15 i 16 godina u potrazi za visokim igračicama. Među odabranima je, na vlastito iznenađenje, bila i Hena. Tako je, gotovo bez ikakvog iskustva, završila na pripremama nacionalnog tima.
Odrastanje u tradicionalnoj sredini sa sobom je nosilo i specifične izazove, posebno kada je trebalo uskladiti sportske obaveze s vjerskim običajima. Ramazanski post, koji podrazumijeva potpuno odricanje od hrane i pića od izlaska do zalaska sunca, predstavljao je ogroman test izdržljivosti za mladu sportašicu.
- Ramazan je praktično cjelodnevni post. Morate postiti, što znači bez hrane, pića, vode, bilo čega… Ne možete ni trenirati u tom periodu - objasnila je Hena, opisujući kako je izgledao njezin dnevni ritam.
- Kada sunce zađe, možeš jestii toliko si gladan da misliš da možeš puno pojesti. Ali, ne možeš. Ja bih jela i otišla na trening. To je bio kaos. Trčali smo i igrali odbojku i u jednom trenutku sam pomislila: ‘Želim povraćati. Ne mogu više’.
Nakon kaljenja u obrenovačkom TENT-u i francuskom Nantesu, s kojim je osvojila Kup Francuske, Hena Kurtagić je u ljeto 2023. godine potpisala za talijanskog giganta Vero Volley Milano, čime je njezina karijera dobila novu dimenziju
Debitantska sezona u jednoj od najjačih liga svijeta bila je spektakularna. Brzo se nametnula kao nezamjenjiv dio tima i postala strah i trepet za protivničke napadačice. S visinom od 195 cm i nevjerojatnim osjećajem za blok, potvrdila je status jedne od najboljih svjetskih blokerica.
Brojke to nedvosmisleno potvrđuju. U svojoj prvoj sezoni u Italiji bila je vodeća igračica lige po ukupnom broju blokova (98). Posebno impresivnu partiju pružila je u polufinalu doigravanja protiv Skandićija, kada je sa 17 poena, od čega čak sedam blokom, osvojila MVP nagradu
Njezina dominacija nije ograničena samo na klupsku razinu. Čak i kada reprezentaciji Srbije ne ide najbolje, kao u Ligi nacija gdje je tim zabilježio osam poraza, Hena je bila svijetla točka, završivši natjecanje kao najbolja blokerica s 33 osvojena poena u tom segmentu igre. Pamtit će se njezina partija protiv Kanade, u kojoj je ostvarila nevjerojatnih 11 blokada.
Mediji i navijači često ističu njezinu ljepotu, a na društvenim mrežama nerijetko je opisuju kao "anđela". Iako joj takva pažnja laska, ona ostaje čvrsto na zemlji, potpuno posvećena odbojci. Iza njezinog uspjeha stoje disciplina, naporan rad i profesionalan pristup koji joj donose poštovanje suigračica i trenera.
*uz korištenje AI-a.
