IN MEMORIAM FOTO Moj Cico, tak imam te rad: Prije točno pet godina otišao je jedan od najomiljenijih trenera

Zlatko Cico Kranjčar jedan je od najomiljenijih trenera u Hrvatskoj, a rođeni Zagrepčanin velika je legenda Dinama. Za "modre" je igrao 10 godina, a tijekom trenerske karijere u tri je navrata preuzeo klupu "'plavih". Vodio je i hrvatsku reprezentaciju