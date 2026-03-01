Obavijesti

IN MEMORIAM

FOTO Moj Cico, tak imam te rad: Prije točno pet godina otišao je jedan od najomiljenijih trenera

Zlatko Cico Kranjčar jedan je od najomiljenijih trenera u Hrvatskoj, a rođeni Zagrepčanin velika je legenda Dinama. Za "modre" je igrao 10 godina, a tijekom trenerske karijere u tri je navrata preuzeo klupu "'plavih". Vodio je i hrvatsku reprezentaciju
FOTO Moj Cico, tak imam te rad: Prije točno pet godina otišao je jedan od najomiljenijih trenera
Cico je ostvario vrlo dobru igračku karijeru i nastupao za jugoslavensku pa hrvatsku reprezentaciju, dok je s Dinamom osvojio prvenstvo Jugoslavije 1982. Ipak, još ga više pamtimo po trenerskim uspjesima. | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL;
