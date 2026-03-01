FOTO Moj Cico, tak imam te rad: Prije točno pet godina otišao je jedan od najomiljenijih trenera

Zlatko Cico Kranjčar jedan je od najomiljenijih trenera u Hrvatskoj, a rođeni Zagrepčanin velika je legenda Dinama. Za "modre" je igrao 10 godina, a tijekom trenerske karijere u tri je navrata preuzeo klupu "'plavih". Vodio je i hrvatsku reprezentaciju
Cico je ostvario vrlo dobru igračku karijeru i nastupao za jugoslavensku pa hrvatsku reprezentaciju, dok je s Dinamom osvojio prvenstvo Jugoslavije 1982. Ipak, još ga više pamtimo po trenerskim uspjesima.
Cico je ostvario vrlo dobru igračku karijeru i nastupao za jugoslavensku pa hrvatsku reprezentaciju, dok je s Dinamom osvojio prvenstvo Jugoslavije 1982. Ipak, još ga više pamtimo po trenerskim uspjesima.
Cico je ostvario vrlo dobru igračku karijeru i nastupao za jugoslavensku pa hrvatsku reprezentaciju, dok je s Dinamom osvojio prvenstvo Jugoslavije 1982. Ipak, još ga više pamtimo po trenerskim uspjesima.
U tri navrata je Zlatko Kranjčar preuzimao klupu Dinama, a 2006. je vodio Hrvatsku na Svjetskom prvenstvu u Njemačkoj. Zauvijek ćemo pamtiti i njegove suze na intoniranju himne na prvoj utakmici protiv Brazila...
Sin Niko također je vrlo uspješan nogometaš, bivši hrvatski reprezentativac i igrač koji je potezima oduševljavao gledatelje. Osim što je Zlatko dao sam jako puno našem nogometu, bogatu ostavštinu je nastavio kroz sina.
A legendarni Cico preminuo je 1. ožujka 2021. u 65. godini života.
