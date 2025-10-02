Obavijesti

Galerija

Komentari 3
ATRAKTIVNA ALYSHA

FOTO Motkom do uspjeha: Twerkala na Olimpijskim igrama pa zaradila bogatstvo

Kanađanka Alysha Newman nije samo atletičarka. Osvajačica olimpijske bronce u skoku s motkom postala je globalno poznata ne samo zbog svojih sportskih uspjeha, već i zbog hrabre odluke da svoju karijeru proširi na platformu OnlyFans, gdje je izgradila poslovno carstvo
Paris 2024 - OnlyFans Star Alysha Newman Takes Bronze In Women’s Pole Vault
Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., 30-godišnja Newman osigurala je brončanu medalju skokom od 4.85 metara, dodavši je u kolekciju u kojoj se već ističu zlato s Igara Commonwealtha (2018.) i bronca s Panameričkih igara (2019.). Time je postala prva Kanađanka u povijesti s olimpijskim odličjem u toj disciplini. No, trenutak koji je postao viralan nije bio sam skok, već njezina proslava. | Foto: Franck castel
Komentari 3

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025