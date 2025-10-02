FOTO Motkom do uspjeha: Twerkala na Olimpijskim igrama pa zaradila bogatstvo

Kanađanka Alysha Newman nije samo atletičarka. Osvajačica olimpijske bronce u skoku s motkom postala je globalno poznata ne samo zbog svojih sportskih uspjeha, već i zbog hrabre odluke da svoju karijeru proširi na platformu OnlyFans, gdje je izgradila poslovno carstvo
Na Olimpijskim igrama u Parizu 2024., 30-godišnja Newman osigurala je brončanu medalju skokom od 4.85 metara, dodavši je u kolekciju u kojoj se već ističu zlato s Igara Commonwealtha (2018.) i bronca s Panameričkih igara (2019.). Time je postala prva Kanađanka u povijesti s olimpijskim odličjem u toj disciplini. No, trenutak koji je postao viralan nije bio sam skok, već njezina proslava.
Nakon što je doskočila na strunjaču, Newman je izvela kratki "twerk", potez koji je istovremeno šokirao atletski svijet i oduševio milijune gledatelja diljem svijeta. Taj je trenutak bio savršena ilustracija njezine osobnosti: drska, samouvjerena i nesputana tuđim mišljenjem. Dok su neki kritizirali njezin potez kao neprimjeren, drugi su ga vidjeli kao izraz čiste radosti i autentičnosti. Upravo je ta autentičnost ključ njezinog uspjeha izvan atletskih borilišta.
Newman je svoj profil na platformi OnlyFans otvorila još 2021. godine uoči Olimpijskih igara u Tokiju, a popularnost joj je drastično porasla nakon spomenutog twerka u Parizu. I zarada se samo počela množiti.
Ono što je počelo kao eksperiment tijekom Igara, brzo je preraslo u unosan posao. Platforma joj je omogućila potpunu kontrolu nad vlastitim imidžem, nešto što u svijetu sporta, gdje je često bila "prirodno seksualizirana zbog onoga što nosi", nije imala.
"Bilo da se pojavim u tajicama ili sportskom grudnjaku, ljudi bi me svejedno seksualizirali. Kad sam odlučila pokrenuti OnlyFans, bilo mi je važno da budem dio nečega što mogu kontrolirati", objasnila je Alysha.
Dok joj je olimpijska bronca donijela nagradu od svega 10.000 dolara od Kanadskog olimpijskog odbora, procjenjuje se da je samo u danima nakon viralne proslave zaradila preko 230.000 dolara od novih pretplatnika na OnlyFansu, a taj iznos se samo množi i množi.
Pretplata na njezin profil stoji oko 12 € mjesečno. Za taj iznos, obožavatelji dobivaju ekskluzivan uvid u njezin život: od planova prehrane i treninga do seksi fotografija u donjem rublju i sadržaja koji je, prema nekim izvorima, na granici eksplicitnog. Iako je izjavila da ne objavljuje "sadržaj za odrasle", poznato je da se ne srami svog tijela, a rasprave na internetu sugeriraju da njezin profil sadrži i fotografije u toplesu.
"Kad sam bila djevojčica, rečeno mi je da moram birati: biti sportašica ili model. Nisam razumjela zašto ne mogu biti oboje. Ali dugo sam im vjerovala i odabrala atletiku. Uložila sam svoje srce i dušu u to", rekla je Newman.
Alysha Newman svjesna je stigme koja okružuje OnlyFans, no vidi sebe kao osobu koja tu percepciju može promijeniti. Njezin uspjeh inspirirao je i druge sportaše da razmotre platformu kao legitiman izvor prihoda i način komunikacije s fanovima.
"Zašto ja ne bih mogla biti sportašica koja mijenja stigmu oko OnlyFansa? Želim da i drugi sportaši zarađuju više i da se bez straha pridruže platformi", istaknula je, dodajući kako joj je ovo iskustvo pomoglo da postane mentalno jača i živi život bez opterećivanja tuđim mišljenjem. Iako gradi poslovno carstvo, Newman ne planira uskoro odložiti motku. Istaknula je kako ostaje fokusirana na atletiku, s ciljem natjecanja na budućim svjetskim prvenstvima i potencijalno na Olimpijskim igrama u Los Angelesu 2028.
