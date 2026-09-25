FOTO Najbolje fore o novom Maksimiru: Odgovorila i IKEA

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FOTO Evo što smo mogli imati! Maksimir je htio dizajnirati ured koji je u Kini stvorio ova čudesa

Među 88 radova na natječaju za novi Maksimir našlo se i rješenje glasovitog studija Zaha Hadid Architects, čiji je prijedlog za stadion i sportski kompleks Svetice završio izvan pobjedničkog kruga, ali je zato privukao pozornost nakon objave na društvenim mrežama. ZHA je ured iza dva kineska stadiona nominirana za izbor Stadiona godine 2026., a pogledajte kako su zamislili novi dom Dinama.