FOTO Najbolje fore o novom Maksimiru: Odgovorila i IKEA

OPREZ, SATIRA! Prvonagrađeni dizajn novog stadiona Maksimir talijanskog studija izazvao je mnoge reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. Neke podsjeća na kutiju (za alat), otvorene laptope...
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Mnogima nije najbolje sjeo rezultat međunarodnog natječaja u kojem je za dizajn novog Maksimira odabran rad talijanskog studija VG13 Architects, pa su i reakcije na društvenim mrežama bile urnebesne.
| Foto: Facebook
Mnogima nije najbolje sjeo rezultat međunarodnog natječaja u kojem je za dizajn novog Maksimira odabran rad talijanskog studija VG13 Architects, pa su i reakcije na društvenim mrežama bile urnebesne. |
Foto: Facebook
Mnogima nije najbolje sjeo rezultat međunarodnog natječaja u kojem je za dizajn novog Maksimira odabran rad talijanskog studija VG13 Architects, pa su i reakcije na društvenim mrežama bile urnebesne.
| Foto: Facebook
Mnogi su objavljivali fotografije ili fotomontaže klasične kartonske kutije.
| Foto: Facebook
Što smo trebali? Nekakvu običnu konfekcijsku tvorevinu, sve isto? Nismo htjeli neki IKEA stadion ili slično, rekao je u četvrtak predsjednik Dinama Zvonimir Boban, a odgovorio mu je sam švedski lanac prodaje namještaja.
| Foto: Facebook
Ovo nije novi Maksimir, ali je screenshot iz videoigre FIFA 98, stadiona Råsunda u Solni u Švedskoj, koje je neke podsjetio na prvonagrađeni rad. Taj je stadion u međuvremenu srušen.
| Foto: EA Sports
Čini se kako je takav dizajn već bio i u nekim inačicama igre Pro Evolution Soccer.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Mnogima je u oko upao prazan prostor između tribina pa je tako objavljena i ova montaža koja to pokazuje malo previše drastično.
| Foto: Facebook
Neke je novi Maksimir podsjetio na kutiju za alat poznatog trgovačkog lanca. Pa su sami odgovorili kako ipak nisu aplicirali.
| Foto: Facebook
A ovo je i varijacija na tu temu.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Scenu iz TV serije Bitange i princeze u kojem šefu pokazuje novi stadion objavio je sam glumac Rene Bitorajac.
| Foto: Instagram
Foto Interfilm
Mali dodatak na dizajn imaju iz lanca prehrane.
| Foto: Facebook
Foto screenshot/X
Foto screenshot/X
Neki su i tu ugurali sveprisutnu Sydney Sweeney.
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Kažu neki kako ih ovo podsjeća na otvorene laptope...
| Foto: Facebook
Foto Facebook
Foto screenshot/X