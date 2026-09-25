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REAKCIJE NA DIZAJN

FOTO Najbolje fore o novom Maksimiru: Odgovorila i IKEA

OPREZ, SATIRA! Prvonagrađeni dizajn novog stadiona Maksimir talijanskog studija izazvao je mnoge reakcije u javnosti i na društvenim mrežama. Neke podsjeća na kutiju (za alat), otvorene laptope...
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FOTO Najbolje fore o novom Maksimiru: Odgovorila i IKEA
Mnogima nije najbolje sjeo rezultat međunarodnog natječaja u kojem je za dizajn novog Maksimira odabran rad talijanskog studija VG13 Architects, pa su i reakcije na društvenim mrežama bile urnebesne. | Foto: Facebook
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Mnogima nije najbolje sjeo rezultat međunarodnog natječaja u kojem je za dizajn novog Maksimira odabran rad talijanskog studija VG13 Architects, pa su i reakcije na društvenim mrežama bile urnebesne. | Foto: Facebook
Komentari 6

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