FOTO Najljepša sportašica voli odmarati bez briga, ali i gaćica

Juttu Leerdam mnogi smatraju najatraktivnijom sportašicom svijeta. Dok čeka početak priprema za Zimske olimpijske igre i utrku u brzom klizanju, plijeni pozornost gdje god se pojavi, i zbog face zaručnika
Njezino ime odzvanja ledenom stazom jednako snažno kao i na društvenim mrežama. Jutta Leerdam, 26-godišnja nizozemska senzacija u brzom klizanju, nije samo olimpijska medaljašica i višestruka svjetska prvakinja; ona je globalni fenomen čiji život podjednako intrigira sportsku javnost i milijune pratitelja na Instagramu.
| Foto: Instagram
Njezino ime odzvanja ledenom stazom jednako snažno kao i na društvenim mrežama. Jutta Leerdam, 26-godišnja nizozemska senzacija u brzom klizanju, nije samo olimpijska medaljašica i višestruka svjetska prvakinja; ona je globalni fenomen čiji život podjednako intrigira sportsku javnost i milijune pratitelja na Instagramu. |
Foto: Instagram
Njezino ime odzvanja ledenom stazom jednako snažno kao i na društvenim mrežama. Jutta Leerdam, 26-godišnja nizozemska senzacija u brzom klizanju, nije samo olimpijska medaljašica i višestruka svjetska prvakinja; ona je globalni fenomen čiji život podjednako intrigira sportsku javnost i milijune pratitelja na Instagramu.
| Foto: Instagram
Foto Piroschka van de Wouw/REUTERS
Dok je jedni slave kao jednu od najdominantnijih klizačica svoje generacije, drugi je poznaju kao zaručnicu kontroverznog YouTubera i boksača Jakea Paula.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Foto Instagram/
Jutta Leerdam na nedavnoj je boksačkoj priredbi postala glavna zvijezda bez ijednog udarca postala je glavna zvijezda večeri, pojavivši se u smjeloj, potpuno prozirnoj haljini koja je oduzela dah svima prisutnima i onima pred ekranima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
A nešto ranije smjelo se fotografirala na odmoru uz jezero Como sa zaručnikom bez donjeg rublja i malo toga ostavila mašti.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Mnogi joj svjetski mediji tepaju da je najljepša sportašica svijeta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezina pojava redovito izaziva medijsku pompu, no iza bljeskalica fotoaparata stoji priča o nevjerojatnoj odlučnosti, talentu i ambiciji.
| Foto: Instagram
Put Jutte Monice Leerdam do svjetskog vrha započeo je u 's-Gravenzandeu, malom mjestu na jugu Nizozemske. Rođena 30. prosinca 1998., svoje je ime dobila po njemačkoj svjetskoj prvakinji u jedrenju na dasci, Jutti Müller, kojoj se divio njezin otac, i sam zaljubljenik u taj sport.
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Zanimljivo, prije nego što je obula klizaljke, Jutta je osam godina provela na terenu igrajući hokej na travi. Iako je uživala u igri, timski duh nije bio ono što ju je ispunjavalo.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
"Nikad nisam bila timski igrač. Individualni aspekt klizanja me privlači", izjavila je jednom prilikom. S 11 godina donijela je odluku koja će joj promijeniti život i potpuno se posvetila brzom klizanju.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Njezin talent bio je očit od samog početka. Već 2017. godine, na Svjetskom juniorskom prvenstvu u Helsinkiju, osvojila je naslov svjetske prvakinje, najavivši dolazak nove sile u ovom sportu. Godinu dana kasnije, 2018., postaje profesionalka i pridružuje se timu IKO. Od tada, njezina karijera kreće samo uzlaznom putanjom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/kerolaychaves
Vrhunac je dosegnula na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022., gdje je osvojila srebrnu medalju u utrci na 1000 metara. Njezina riznica medalja uključuje i šest naslova svjetske prvakinje, bilo u pojedinačnim disciplinama poput 1000 metara (2020., 2023.) ili u timskom sprintu, te brojne zlatne medalje s europskih prvenstava. Njezina dominacija na ledu donijela joj je status jedne od najboljih sprinterica na svijetu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Dok je Jutta Leerdam klizila ledom, Jake Paul je "klizio" u njezine privatne poruke. Njihova moderna ljubavna priča započela je, prikladno, na Instagramu. Kako je otkrila u dokumentarnoj seriji "Countdown: Paul vs. Tyson", Paul joj je poslao poruku s pozivom da gostuje u njegovom podcastu. Njezina prva reakcija bila je daleko od romantične.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
"Kad mi se javio online, pomislila sam: 'Kakav arogantni seronja. Misli da može dobiti sve, ali mene neće'", priznala je. "Nikad nisam očekivala da ću izlaziti s njim."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Međutim, ispod fasade kontroverzne internetske ličnosti, otkrila je potpuno drugačiju osobu – nekoga tko ju je nasmijavao i s kim se povezala na dubokoj, osobnoj razini. "On je potpuna suprotnost onome što sam mislila", dodala je. Njihova veza brzo je postala neraskidiva, a u travnju 2023. godine, Paul ju je i službeno predstavio svijetu objavom na Instagramu uz natpis: "Sad sam Nizozemac."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč tome što žive na različitim kontinentima – on u Portoriku, a ona neprestano putuje zbog natjecanja – par ulaže velik trud u održavanje veze na daljinu. Paul joj redovito šalje videozapise kako bi se osjećala uključenom u njegovu svakodnevicu, a oboje su najveća podrška jedno drugome. Jutta je redovito u publici na njegovim boksačkim mečevima, dok on s tribina ili putem interneta slavi njezine pobjede na ledu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Nakon otprilike dvije godine veze, par je svoju ljubav okrunio zarukama. U ožujku 2025. godine, tijekom, kako se činilo, tropskog odmora, 28-godišnji Paul je kleknuo i postavio veliko pitanje. Zajedničkom objavom na Instagramu podijelili su fotografije čarobnog trenutka, oboje odjeveni u bijelo, okruženi svijećama i laticama cvijeća, s planinama i vodom u pozadini.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
"Jedva čekamo provesti vječnost zajedno", napisali su. Jutta je ponosno pokazala svoj veliki dijamantni prsten, a kasnije je izjavila: "Jake je najromantičniji muškarac na svijetu. Prava sam sretnica."
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ova veza katapultirala je Juttu u novu sferu slave. Njezina popularnost na društvenim mrežama, koja je i prije bila značajna, eksplodirala je, a danas broji milijune pratitelja.
| Foto: Instagram
Foto Piroschka van de Wouw/REUTERS
Osim što je vrhunska sportašica, postala je i uspješna manekenka i influencerica, surađujući s prestižnim modnim brendovima poput Diora i Hugo Bossa. Njezina procijenjena neto vrijednost kreće se između milijun i pet milijuna eura, a prihode ostvaruje od sportske karijere, sponzorstava i društvenih mreža.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Iako joj sport i medijska karijera oduzimaju većinu vremena, Jutta Leerdam nije zanemarila ni svoje obrazovanje. Studirala je komercijalnu ekonomiju na Akademiji Johan Cruyff, dijelu Sveučilišta primijenjenih znanosti Hanze. Njezina posvećenost i radna etika, koju Paul često hvali, vidljivi su u svakom aspektu njezina života.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Trenutačno su sve njezine misli usmjerene na sljedeći veliki cilj: Zimske olimpijske igre u Milanu i Cortini d'Ampezzo 2026. godine, gdje se nada da će olimpijsko srebro pretvoriti u zlato. Jake Paul je javno izjavio da podržava njezine ambicije te da planiraju osnivanje obitelji tek kada ona završi svoju sportsku karijeru, pod njezinim uvjetima.
| Foto: Instagram/kerolaychaves
Foto Instagram/
Jutta Leerdam uspješno balansira između dva svijeta – onog gdje je nemilosrdna natjecateljica koja ruši rekorde na ledu i onog gdje je globalna zvijezda čiji se svaki korak prati. Ona je dokaz da se izvanredan sportski uspjeh i život pod svjetlima reflektora mogu spojiti, stvarajući modernu ikonu koja inspirira i na stazi i izvan nje.
| Foto: Instagram
Foto Jeff McIntosh
Dok svijet čeka njezin sljedeći potez, jedno je sigurno: bilo da je riječ o osvajanju medalja ili planiranju vjenčanja, Jutta Leerdam će to učiniti sa stilom, snagom i odlučnošću koji su je i doveli na sam vrh.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezine objave na Instagramu redovito izazivaju lavinu reakcija, potvrđujući njezin status ne samo vrhunske sportašice, već i ikone stila koja se ne boji riskirati.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/
Njezin blistav izgled na Wembleyju samo je podcrtao rastuću fuziju između elitnog sporta i svijeta zabave, gdje figure poput nje nadilaze okvire svojih disciplina.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Kao profesionalna brzoklizačica, osvojila je srebrnu medalju na Zimskim olimpijskim igrama u Pekingu 2022. u utrci na 1000 metara te je višestruka svjetska i europska prvakinja.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Kevin Jairaj
Foto Instagram/
Foto Instagram/
Foto Instagram