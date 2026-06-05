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FOTO Neprepoznatljivi Nadal: Fotkao se s Federerom i šokirao

Legendarni španjolski tenisač Rafael Nadal nedavno se fotkao s bivšim rivalom i prijateljem Rogerom Federerom. I dok pet godina stariji Švicarac i dalje podsjeća na izgled iz igračkih dana, kod Nadala je sasvim drugačiji slučaj
FOTO Neprepoznatljivi Nadal: Fotkao se s Federerom i šokirao
Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal (40), godinama je bio poznat po svom razornom forhendu i po bujnoj, tamnoj kosi koju je na terenu obuzdavao prepoznatljivom znojnicom. No, posljednje fotografije španjolske legende izazvale su pravu buru na društvenim mrežama, a u fokusu nije bio reket. | Foto: instagram
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Jedan od najvećih tenisača svih vremena, Rafael Nadal (40), godinama je bio poznat po svom razornom forhendu i po bujnoj, tamnoj kosi koju je na terenu obuzdavao prepoznatljivom znojnicom. No, posljednje fotografije španjolske legende izazvale su pravu buru na društvenim mrežama, a u fokusu nije bio reket. | Foto: instagram
Komentari 14

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