FOTO Neviđene mjere sigurnosti za Dinamovu utakmicu u Srbiji. Izraelska služba sve kontrolira

Nema prostora za hodanje oko stadiona, fotografiranje i dodatne sadržaje jer se ovdje red zna. Mora se ići u prostoriju za novinare, javljanje uživo smo dobili 'na lijepe oči', a sigurnost je na maksimumu
Dobro večer, a vi ste? Upitao nas je zaštitar koji se u sekundi 'prešaltao' sa srpskog na mađarski i uputio kolegi nekoliko riječi, a zatim i na engleski te objasnio čovjeku iz izraelske službe da smo novinari. Još smo pričekali nekoliko trenutaka jer automobili ne smiju stajati, ne smije se dogoditi nikakva gužva kad su u blizini izraelske službe.
| Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Ubrzo smo dobili akreditacije, ali nije bilo tu mnogo prostora za manevar. Par fotografija u hodu i svakih 50 metara zaštitari koji imaju isto, neumorno pitanje.
| Foto: Fabijan Hrnčić/24sata
- Imate li akreditaciju? Gdje idete - ponavljalo se do zapadne strane stadiona, a čim smo stupili na tu stranu, sve je bilo puno policije, prostori ograđeni, a ako ste htjeli nešto snimiti ili napraviti korak, odmah ste dobili neko pitanje.
| Foto: Fabijan Hrnčić/24sata
Dogovorili smo javljanje uživo taman u trenucima kad su na stadion dolazili igrači Maccabija, odnosno ona druga tura igrača Maccabija nakon što im je završio veliki post.
| Foto: Luka Stanzl/GNK Dinamo
U prolazu smo vidjeli i dobro raspoloženog, nasmijanog trenera Marija Kovačevića, ali sve je brzo završilo dolaskom u prostoriju za novinare, ništa se ne prepušta slučaju u Bačkoj Topoli.
| Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Slobodan Sandic/PIXSELL
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Luka Stanzl/GNK Dinamo
Foto Fabijan Hrnčić/24sata