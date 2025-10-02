Obavijesti

FOTO Neviđene mjere sigurnosti za Dinamovu utakmicu u Srbiji. Izraelska služba sve kontrolira

Nema prostora za hodanje oko stadiona, fotografiranje i dodatne sadržaje jer se ovdje red zna. Mora se ići u prostoriju za novinare, javljanje uživo smo dobili 'na lijepe oči', a sigurnost je na maksimumu
Bačka Topola: Nogometaši Dinama stigli na TSC Arenu uoči početka utakmice protiv Maccabi Tel-Aviva
Dobro večer, a vi ste? Upitao nas je zaštitar koji se u sekundi 'prešaltao' sa srpskog na mađarski i uputio kolegi nekoliko riječi, a zatim i na engleski te objasnio čovjeku iz izraelske službe da smo novinari. Još smo pričekali nekoliko trenutaka jer automobili ne smiju stajati, ne smije se dogoditi nikakva gužva kad su u blizini izraelske službe. | Foto: Slobodan Sandic/PIXSELL
