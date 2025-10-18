FOTO Ništa od duela najljepših nogometašica regije. Marković i Caković nisu dobile pozive...

Ana Maria Marković i Nikolina Caković slove kao jedne od najljepših nogometašica današnjice, a trebale su odigrati prijateljsku utakmicu u listopadu, no od toga neće biti ništa jer nisu pozvane u reprezentacije
Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković i crnogorska golgeterica Nikolina Caković postale su globalni fenomeni, ne samo zbog svojih poteza s loptom, već i kao inspiracija novim generacijama.
Svijet ženskog nogometa prepun je snage, talenta i strasti, a na zelenim travnjacima rađaju se istinske sportske heroine.
Među njima, dvije igračice posebno privlače pažnju javnosti, uspješno spajajući vrhunsko sportsko umijeće s izvanrednom ljepotom.
Rođena u Splitu 1999. godine, Ana Maria Marković personifikacija je modernog uspjeha u sportu.
Svoju nogometnu priču započela je u Švicarskoj, gdje se preselila kao dvanaestogodišnjakinja.
Motivacija za ulazak u svijet nogometa s 14 godina došla je s rastućom popularnošću ženskog sporta.
Nakon tri sezone u U-21 ekipi FC Züricha, 2020. godine prelazi u redove slavnog Grasshoppera. Njezin talent odveo ju je i do portugalskog kluba SF Damaiense SAD, a kruna karijere je igranje za hrvatsku žensku nogometnu reprezentaciju.
Međutim, njezina popularnost nadišla je sportske okvire.
ilustracija
Mediji su je prozvali "najljepšom nogometašicom svijeta", a njezina prisutnost na društvenim mrežama, gdje je na Instagramu prati preko 3.1 milijuna ljudi, potvrđuje taj status.
Prestižna američka stranica TC Candler uvrstila ju je na listu "100 najljepših lica svijeta" za 2023. godinu, gdje je zauzela visoko 94. mjesto.
Iako joj komplimenti gode, Marković jasno postavlja granice, ističući da joj više odgovara epitet "lijepa" nego "seksi", čime šalje snažnu poruku o poštovanju sportašica.
Njezina mentalna snaga došla je do izražaja nakon teške ozljede koljena 2023., kada se vratila jača no ikad, dokazavši da su predanost i otpornost njezine glavne odlike.
Jednako impresivna priča dolazi iz Crne Gore. Nikolina Caković, talentirana napadačica, simbol je borbe protiv stereotipa u regiji gdje se nogomet još uvijek često doživljava kao isključivo muški sport.
Njezina ljubav prema lopti rodila se u djetinjstvu, igrajući s dječacima na školskom igralištu.
Karijeru je gradila kroz školu nogometa Olimp, ŽFK Mladost, a iskustvo je stjecala i u inozemstvu, igrajući za Doksu u Grčkoj i Politehnicu.
Vrhunac je doživjela u ŽFK Budućnost, gdje je kao kapetanica u jednoj sezoni postigla nevjerojatnih 35 golova, prije nego što je potpisala za mađarski Honved.
Za Nikolinu, nošenje dresa reprezentacije Crne Gore predstavlja najveću čast, ali i odgovornost.
Njezin put nije bio lak; suočavala se s predrasudama, no njezina upornost i talent bili su jači.
Danas je mnogi smatraju najljepšom crnogorskom nogometašicom, a svojom pojavom i sportskim uspjesima dokazuje da žene pripadaju nogometnom vrhu.
Na prijateljskim utakmicama Hrvatske i Crne Gore 24. i 27. listopada Ana Marija i Nikolina trebale su se susresti.
Taj se susret već najavljivao kao “najljepši” nogometni derbi, no od toga neće biti ništa.
Izbornik Nenad Gračan drugi put zaredom nije pozvao Anu Mariju u reprezentaciju, a izbornik Crne Gore Mirko Marić sada je izostavio s popisa i Nikolinu.
