FOTO Ništa od duela najljepših nogometašica regije. Marković i Caković nisu dobile pozive...

Ana Maria Marković i Nikolina Caković slove kao jedne od najljepših nogometašica današnjice, a trebale su odigrati prijateljsku utakmicu u listopadu, no od toga neće biti ništa jer nisu pozvane u reprezentacije
Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković i crnogorska golgeterica Nikolina Caković postale su globalni fenomeni, ne samo zbog svojih poteza s loptom, već i kao inspiracija novim generacijama. | Foto: Instagram
Hrvatska reprezentativka Ana Maria Marković i crnogorska golgeterica Nikolina Caković postale su globalni fenomeni, ne samo zbog svojih poteza s loptom, već i kao inspiracija novim generacijama. | Foto: Instagram
