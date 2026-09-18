FOTO Njemačka tenisačica na meti kladioničara: 'Prijete mi i uhode, znaju gdje odsjedam...'

Svakodnevna hrabra bitka s anonimnim zlostavljačima nevjerojatno je jasna i snažna, te zasigurno služi kao velika inspiracija i golemi poticaj mnogim drugim mladim i talentiranim sportašicama diljem svijeta
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Eva Lys, mlada i talentirana tenisačica koja je nedavno preuzela status najbolje rangirane njemačke igračice, trenutno proživljava najuspješnije dane svoje profesionalne karijere.
| Foto: instagram
Eva Lys, mlada i talentirana tenisačica koja je nedavno preuzela status najbolje rangirane njemačke igračice, trenutno proživljava najuspješnije dane svoje profesionalne karijere. |
Foto: instagram
Eva Lys, mlada i talentirana tenisačica koja je nedavno preuzela status najbolje rangirane njemačke igračice, trenutno proživljava najuspješnije dane svoje profesionalne karijere.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Svojom agresivnom i atraktivnom igrom probila se među četrdeset najboljih na svijetu, a nevjerojatan talent potvrdila je odličnim nastupima na najvećim turnirima.
| Foto: instagram
No, iza blještavila velikih pozornica, sponzorskih ugovora i stotina tisuća pratitelja na društvenim mrežama, dvadesettrogodišnja sportašica svakodnevno vodi bitku s vrlo mračnom stranom popularnosti.
| Foto: instagram
Od gnjusnih uvreda i prijetnji smrću koje joj šalju frustrirani kladioničari, pa sve do ozbiljnih incidenata s opsesivnim uhodama u stvarnom životu, njezin put prema vrhu prepun je prepreka koje nemaju nikakve veze sa samim sportom.
| Foto: instagram
Rođena u glavnom gradu Ukrajine, Lys se s roditeljima preselila u Hamburg kada je imala samo dvije godine.
| Foto: instagram
Tenis joj je oduvijek bio u krvi jer je njezin otac Vladimir bivši profesionalni igrač koji je nekoć nastupao za ukrajinsku reprezentaciju u Davis Cupu, a danas uspješno vodi karijeru svoje kćeri.
| Foto: instagram
Uz iznimnu radnu etiku i talent, mlada je tenisačica poznata i po svojoj poliglotskoj svestranosti. Tečno govori njemački, ukrajinski, ruski i engleski jezik, a trenutačno uči i španjolski.
| Foto: instagram
Pravi rezultatski iskorak dogodio se na Australian Openu prošle godine.
| Foto: instagram
Tada je, spletom nevjerojatnih okolnosti, saznala da ulazi u glavni ždrijeb turnira kao sretna gubitnica samo deset minuta prije početka svog meča prvog kola.
| Foto: instagram
Nije dopustila da je taj iznenadni poziv izbaci iz ritma. Senzacionalnom igrom stigla je sve do osmine finala, gdje ju je zaustavila višestruka Grand Slam pobjednica Iga Swiatek.
| Foto: instagram
Taj uspjeh u Melbourneu katapultirao ju je prema svjetskom vrhu, donio joj prepoznatljivost i otvorio mnoga vrata, ali je ujedno označio i početak njezinih ozbiljnih problema s internetskim zlostavljačima.
| Foto: instagram
Kako je njezina popularnost rasla i kako su se njezini mečevi počeli redovito prenositi diljem svijeta, tako je rastao i broj onih koji su u njoj vidjeli tek objekt za iskaljivanje vlastitih frustracija.
| Foto: instagram
Lys je više puta javno istaknula kako su oni koji se klade na teniske mečeve glavni izvor nevjerojatne količine mržnje koja se slijeva u njezin virtualni sandučić.
| Foto: instagram
To ide od onoga da si sranje, preko uvreda na račun našeg izgleda, pa do još gorih stvari. Bilo je prijetnji smrću. Neki su pisali da me žele napasti. Potpuno bolesno. Nema toga što nisam pročitala. Mržnja dolazi nakon svakog meča, mogla bih knjige o tome napisati - otkrila je Lys u jednom od svojih nedavnih medijskih istupa.
| Foto: instagram
Ono što posebno zabrinjava jest činjenica da su joj kladioničari prijetili silovanjem, spominjući pritom nju i njezinu majku.
| Foto: instagram
Mnogi od njih bez imalo srama šalju poruke u kojima detaljno navode iznose koje su izgubili na listićima te bahato zahtijevaju od tenisačice da im taj novac osobno prebaci na račun.
| Foto: instagram
Ona je nedavno nastupala i za njemačku reprezentaciju u Billie Jean King Cupu, a uoči tih mečeva jasno je dala do znanja kako je golema količina zlostavljanja koju trpi na internetu čini nevjerojatno ljutom.
| Foto: instagram
Iako sportaši često govore kako ih takve stvari ne diraju, ona je potpuno iskrena kada kaže da tisuće poruka mržnje nikoga ne mogu ostaviti ravnodušnim.
| Foto: instagram
Dobivate poruke u kojima vam govore koliko su novca izgubili zbog vas, prijete vam i traže da im to vratite. Nemaju nimalo srama - požalila se njemačka tenisačica.
| Foto: instagram
Nakon jednog posebno bolnog poraza, Lys je na društvenim mrežama objavila snimku zaslona svog Instagram sandučića kako bi svima pokazala pravu istinu o onome što se događa iza kulisa.
| Foto: instagram
Iako su joj mnogi stručnjaci za odnose s javnošću ranije savjetovali da jednostavno ignorira takve ispade i ne daje im na važnosti, ona je odlučila progovoriti o ozbiljnom problemu.
| Foto: instagram
To se dugo zataškavalo. Ako o tome ne govorite, ništa se nikada neće promijeniti. Nakon svakog poraza dobijem tisuću poruka mržnje izravno u svoj inbox - rekla je igračica.
| Foto: instagram
Da problem nije ograničen samo na anonimne profile na internetu, postalo je jasno kada se internetsko nasilje prelilo u stvarni svijet.
| Foto: instagram
Mlada se sportašica suočila sa zastrašujućim situacijama u kojima su je opsesivni obožavatelji doslovno pratili na turnirima.
| Foto: instagram
Nedavno sam se morala nositi s uhodama koji su uspjeli doći do adresa mjesta na kojima treniram, hotela, pa čak i brojeva mojih soba. Očito su bili opsjednuti sa mnom. To je prešlo svaku moguću granicu - ispričala je Lys u intervjuu za poznati njemački list.
| Foto: instagram
Foto instagram
Zbog tih strašnih iskustava, surađivala je sa ženskom teniskom organizacijom kako bi implementirala nove sigurnosne mjere i zaštitila sebe i svoju obitelj.
| Foto: instagram
Njezin slučaj nažalost nije izoliran.
| Foto: instagram
Ženski tenis trenutačno proživljava pravu krizu kada je u pitanju sigurnost igračica.
| Foto: instagram
Foto instagram
Emma Raducanu se slomila i zaplakala usred meča u Dubaiju nakon što je na tribinama ugledala muškarca koji ju je danima pratio i ostavljao joj pisma.
| Foto: instagram
Iga Swiatek doživjela je verbalno maltretiranje tijekom treninga u Miamiju, dok je Yulia Putintseva na Wimbledonu odbila nastaviti meč prvog kola dok s tribina nije udaljen gledatelj za kojeg se bojala da nosi nož u torbi.
| Foto: instagram
Foto instagram
U posebnom izvještaju o ovom problemu, jedan bivši dužnosnik ženske teniske organizacije detaljno je opisao zašto je situacija potpuno izmakla kontroli.
| Foto: instagram
Prema njegovim riječima, ženski tenis predstavlja savršenu oluju za fiksirane i opasne pojedince.
| Foto: instagram
Foto instagram
Sve proizlazi iz same prirode sporta koji je izrazito individualan, a kada se tome pridodaju rani ulazak mladih djevojaka u profesionalne vode, njihova golema vizualna atraktivnost i stalna medijska izloženost, stvara se iznimno opasno okruženje koje doslovno magnetski privlači uhode.
| Foto: instagram
Kako bi se uspješno izborila s ovim rastućim problemom, krovna teniska organizacija uvela je uslugu Threat Matrix koja koristi umjetnu inteligenciju za otkrivanje uvredljivog sadržaja i brzu procjenu prijetnji osobnoj sigurnosti tenisačica.
| Foto: instagram
Između siječnja i listopada otkriveno je oko dvanaest tisuća objava koje krše pravila, a petnaest je najozbiljnijih slučajeva odmah prijavljeno nacionalnim agencijama za provođenje zakona.
| Foto: instagram
Osim teške borbe s uhodama i iznimno agresivnim kladioničarima, Eva Lys vodi bitku i protiv duboko ukorijenjenih predrasuda u svijetu profesionalnog sporta.
| Foto: instagram
U vrlo otvorenom i iskrenom razgovoru u jednom popularnom teniskom podcastu hrabro je progovorila o stigmi koja nemilosrdno prati brojne tenisačice diljem svijeta.
| Foto: instagram
Od uspješnih žena se vrlo često nerealno očekuje da se u potpunosti podrede samo i isključivo sportu, da strogo skrivaju svoju osobnost i da se ponašaju poput pravih robota na terenu i izvan njega.
| Foto: instagram
Postoji tako velika stigma prema sportašicama, kako bi one trebale izgledati i ponašati se. Kao da se moramo prikazivati isključivo kao radnice koje sve žrtvuju. Ne smijemo se zabavljati, ne smijemo biti lijepe izvan terena i ne moramo se lijepo oblačiti jer moramo biti neke opasne žene. Mislim da su to gluposti - jasno je poručila.
| Foto: instagram
Njezin stav direktno proizlazi iz iznimno teškog životnog razdoblja kroz koje je neočekivano prošla nedugo nakon što je po prvi put uspješno ušla među stotinu najboljih na cijelom svijetu.
| Foto: instagram
Naivno je mislila da će joj život tada napokon postati puno lakši, da će imati znatno manje financijskih i osobnih briga, no u surovijoj stvarnosti dogodilo se upravo suprotno.
| Foto: instagram
Pritisak oko rezultata postao je potpuno neizdrživ, trenirala je doslovno dvostruko više u stalnom strahu da će brzo izgubiti svoj teško stečeni renking, a neposredno prije nastupa na Wimbledonu konačno je shvatila da više uopće ne uživa u igri koju je istinski voljela cijeli svoj dosadašnji život.
| Foto: instagram
Tada je odlučila drastično promijeniti svoj pristup i ponovno pronaći neophodnu radost u onome što radi svaki dan.
| Foto: instagram
Dio njezinog oporavka i pomne izgradnje puno zdravijeg odnosa prema profesionalnoj karijeri uključivao je i znatno aktivniji angažman na društvenim mrežama.
| Foto: instagram
Eva Lys bez sumnje slovi za jednu od daleko najatraktivnijih igračica na cjelokupnom teniskom touru, a upravo je tu činjenicu nevjerojatno pametno iskoristila za uspješnu izgradnju svog osobnog digitalnog brenda.
| Foto: instagram
Na Instagramu je trenutačno prati više od stotinu i osamdeset tisuća ljudi, dok na TikToku gotovo svakodnevno redovito objavljuje vrlo zabavne i spontane videozapise koji redovito oduševljavaju njezinu brojnu publiku.
| Foto: instagram
Njezina popularnost već je odavno prešla sve granice samog sporta i time je privukla ogromnu pažnju onih ljudi koji inače uopće ne prate teniske turnire u svijetu.
| Foto: instagram
Mnogi obožavatelji počeli su je aktivno pratiti upravo zbog njezinog besprijekornog izgleda i vrlo prirodnog šarma pred raznim kamerama, no ona im svakako kroz svoje objave nudi mnogo više od same banalne površnosti.
| Foto: instagram
Redovito s pratiteljima dijeli prekrasne prizore s brojnih putovanja, rado isprobava finu lokalnu hranu na turnirima i detaljno prikazuje stvarni život vrhunske profesionalne tenisačice, čime napokon skida veo tajnovitosti s vrlo često potpuno idealiziranog modernog sportskog svijeta.
| Foto: instagram
Zbog njenog specifičnog multikulturalnog porijekla, neospornog fizičkog izgleda i vrlo opuštene svakodnevne komunikacije s fanovima, veliki globalni sponzori poput poznatog Porschea i brojnih poznatih kozmetičkih kuća počeli su upravo u njoj vidjeti apsolutno idealno zaštitno lice za svoje ekskluzivne reklamne kampanje.
| Foto: instagram
Svi sponzorski ugovori savršeno se uklapaju u poruku koju ona osobno želi iskreno prenijeti svojim vjernim pratiteljima na mrežama, a pritom uopće ne bježi od činjenice da je svjesna svojih vizualnih kvaliteta.
| Foto: instagram
Iskreno priznajem da jako uživam u društvenim mrežama. Imam divne razgovore sa svojim navijačima. Moja zajednica jako cijeni to što dijelim toliko toga o sebi i svom životu. Želim pokazati jednu sasvim drugačiju, pozitivnu stranu tenisa i apsolutno ne želim da mi mrzitelji i njihovi zlobni komentari to zauvijek oduzmu - istaknula je Lys kada su je izravno pitali zašto jednostavno ne izbriše svoje profile nakon svih onih neugodnih situacija koje je nažalost morala osobno proživjeti u proteklom periodu.
| Foto: instagram
Kako bi maksimalno zaštitila svoj dragocjeni unutarnji mir od gotovo neizbježnog vala negativnosti koji neumoljivo slijedi baš nakon svakog profesionalnog meča, uvela je jedno vrlo jednostavno, ali iznimno učinkovito pravilo kojeg se strogo drži bez ikakvih iznimaka.
| Foto: instagram
*Uz korištenje AI-ja
| Foto: instagram