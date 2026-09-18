FOTO Njemačka tenisačica na meti kladioničara: 'Prijete mi i uhode, znaju gdje odsjedam...'

Iskreno priznajem da jako uživam u društvenim mrežama. Imam divne razgovore sa svojim navijačima. Moja zajednica jako cijeni to što dijelim toliko toga o sebi i svom životu. Želim pokazati jednu sasvim drugačiju, pozitivnu stranu tenisa i apsolutno ne želim da mi mrzitelji i njihovi zlobni komentari to zauvijek oduzmu - istaknula je Lys kada su je izravno pitali zašto jednostavno ne izbriše svoje profile nakon svih onih neugodnih situacija koje je nažalost morala osobno proživjeti u proteklom periodu. | Foto: instagram