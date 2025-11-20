FOTO Samo luksuz! Evo u što ulažu naši nogometaši. Uvijek se traži koji kvadrat viška...

Šime Vrsaljko zajedno je s rođakom Andrejem preuzeo upravljanje luksuznog kompleksa Maškovića han u Vrani u Zadarskoj županiji i pridružio se popisu sadašnjih i bivših reprezentativaca s luksuznim nekretninama u Hrvatskoj i okolici...
Bivši i sadašnji hrvatski reprezentativci ulažu novac u nekretnine. Tako, mnogi od njim imaju hotele i apartmana na Jadranskom moru, ali i stanove u metropoli.
Bivši hrvatski nogometni reprezentativac Šime Vrsaljko preuzeo je upravljanje lukzuznim boutique hotelom Maškovića han na razdoblje od 15 godina.
Hotel se nalazi u mjestu Vrana u Zadarskoj županiji, a izgrađen je još u 17. stoljeću. prvotno je zamišljena kao raskošna rezidencija Jusufa Maškovića, visokog osmanskog dostojanstvenika podrijetlom iz Hrvatske, ali nikad nije dovršen.
Ipak, hotel je obnovljen i danas predstavlja spoj povijesne baštine s daškom luksuza. Unutar kompleksa nalazi se i wellness centar, restoran s dalmatinskim tracionalnim jelima, a ima čak i muzej. Šime je hotel preuzeo zajedno s rođakom Andrejem Vrsaljom, a potonji je istaknuo kako dvojac želi da hotel bude otvoren tijekom cijele godine.
Dejan Lovren vlasnik je hotela Joel s četiri zvjezdice na otoku Pagu. Hotel posjeduje 11 jednosobnih soba, jedan deluxe apartman, dva studija... a ima i vanjski bazen, terasu, vrt, restoran s hrvatskom kuhinjom.
Nikica Jelavić vlasnik je hotela President u Čapljini koji ima sedamdeset soba za noćenje, bazen, restoran i mnoge druge luksuzne sadržaje. Bivši napadač "vatrenih" hotel je otvorio 2021. godine.
Joško Gvardiol u širem centru Zagreba ima stan od 160 metara kvadratnih. Ima dvije terase, otvoren prostor na prvom katu uz veliku kuhinju i tri spavaće sobe.
Luka Modrić također je vlasnik nekretnine u zagrebačkom centru i to luksuznog penthousea od 220 kvadrata s lođom od 29 kvadrata na vrhu zgrade. Nalazi se na Tkalčićevoj ulici, a kapetan Real Madrida platio je gotovo milijun i pol eura za takvo zdanje.
Ima tri spavaće sobe, tri kupaonice i veliku terasu, a zgrada je opremljena CLT sustavom otpornim na potrese, jak vjetar i požare.
A luksuz si je priuštio i hrvatski izbornik Zlatko Dalić. On je svoju oazu mira u metropoli pronašao u "Parku Kneževa" gdje je tvrtka VMD izgradila oko deset tisuća četvornih metara stambenih prostora. Unatoč dugačkoj listi čekanja, Dalić se kao vlasnik stana upisao u lipnju 2022. godine.
Dom mu ima 147 četvornih metara i lođu od 8,3 metra. Ima tri sobe, dvije kupaonice, kuhinju i dnevni boravak s blagovaonom. U siječnju 2023. smo neslužbeno doznali da je s garažom od 43 kvadrata iskeširao oko 823.000 eura.
Njegov susjed je napadač Andrej Kramarić koji je kupio stan od 155 četvornih metara koji ima dodatnu lođu te garažu od 40 kvadrata.
Nogometaš Milan Badelj je također kupio stan u kompleksu, a njegov ima čak 311,45 četvornih metara u kojem se nalaze četiri sobe, dvije kupaonice, dvije garderobe, dnevni boravak, kuhinja s blagovaonicom, gospodarski prostor, wc, dok mu je lođa dodatnih 20 kvadrata.
