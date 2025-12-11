Obavijesti

Galerija

Komentari 1
POSTAJE TATA U 45. GODINI

FOTO Njezin bivši gostuje protiv Dinama, a Melissa čeka dijete! Ukrotila je legendarnog prvaka

Fernando Alonso i Melissa Jiménez očekuju prvo dijete! Legendarni vozač Formule 1 i poznata novinarka postat će roditelji u ožujku 2026. Poznata sportska novinarka ranije je bila u vezi s bivšim nogometašem Barcelone, Marcom Bartrom, a sada čeka prinovu s poznatim neženjom s grida Formule 1, dvostrukim prvakom Fernandom Alonsom.
FOTO Njezin bivši gostuje protiv Dinama, a Melissa čeka dijete! Ukrotila je legendarnog prvaka
Svijet Formule 1 bruji o vijesti koja je odjeknula daleko izvan granica oktanskog cirkusa. Legendarni španjolski vozač i dvostruki svjetski prvak, Fernando Alonso, u 45. godini života sprema se za najvažniju utrku dosad, ulogu oca. | Foto: Instagram
1/59
Svijet Formule 1 bruji o vijesti koja je odjeknula daleko izvan granica oktanskog cirkusa. Legendarni španjolski vozač i dvostruki svjetski prvak, Fernando Alonso, u 45. godini života sprema se za najvažniju utrku dosad, ulogu oca. | Foto: Instagram
Komentari 1

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025