FOTO Njezin bivši gostuje protiv Dinama, a Melissa čeka dijete! Ukrotila je legendarnog prvaka

Fernando Alonso i Melissa Jiménez očekuju prvo dijete! Legendarni vozač Formule 1 i poznata novinarka postat će roditelji u ožujku 2026. Poznata sportska novinarka ranije je bila u vezi s bivšim nogometašem Barcelone, Marcom Bartrom, a sada čeka prinovu s poznatim neženjom s grida Formule 1, dvostrukim prvakom Fernandom Alonsom.
Svijet Formule 1 bruji o vijesti koja je odjeknula daleko izvan granica oktanskog cirkusa. Legendarni španjolski vozač i dvostruki svjetski prvak, Fernando Alonso, u 45. godini života sprema se za najvažniju utrku dosad, ulogu oca.
| Foto: Instagram
Svijet Formule 1 bruji o vijesti koja je odjeknula daleko izvan granica oktanskog cirkusa. Legendarni španjolski vozač i dvostruki svjetski prvak, Fernando Alonso, u 45. godini života sprema se za najvažniju utrku dosad, ulogu oca. |
Foto: Instagram
Svijet Formule 1 bruji o vijesti koja je odjeknula daleko izvan granica oktanskog cirkusa. Legendarni španjolski vozač i dvostruki svjetski prvak, Fernando Alonso, u 45. godini života sprema se za najvažniju utrku dosad, ulogu oca.
| Foto: Instagram
Njegova partnerica, poznata sportska novinarka Melissa Jiménez (38), trudna je, a par svoje prvo zajedničko dijete očekuje u ožujku 2026. godine.
| Foto: R4997 Hasan Bratic
Foto Instagram
Ova vijest predstavlja prekretnicu u životu jednog od najvećih vozača u povijesti, koji je dosad bio u potpunosti posvećen svojoj nevjerojatnoj karijeri.
| Foto: Hasan Bratic/DPA
Nakon tjedana nagađanja i šaputanja po paddocku, priča je napokon dobila i službenu potvrdu.
| Foto: Instagram
Foto R4997 Hasan Bratic
Poznati španjolski magazin ¡Hola! poznat po ekskluzivnim vijestima iz života slavnih, prvi je objavio sretnu vijest, a ubrzo su je prenijeli i drugi relevantni mediji poput talijanskog Sky Sporta.
| Foto: Eibner-Pressefoto/Memmler
Foto R4088 Eibner-Pressefoto/Alexander Neis
Time je stavljena točka na spekulacije koje su započele nakon što je Melissa, inače stalno prisutna na utrkama kao dio novinarske ekipe, propustila nekoliko posljednjih Grand Prix vikenda.
| Foto: Hasan Bratic/DPA
Foto Instagram
Njezin izostanak odmah je potaknuo glasine, a sada je jasno da je razlog najljepše prirode.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Melissa Jiménez navodno se nalazi u šestom mjesecu trudnoće, što znači da je par uspješno čuvao svoju slatku tajnu daleko od očiju javnosti gotovo pola godine.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Zbog poodmakle trudnoće, odlučila je privremeno se povući sa svojeg vrlo dinamičnog i zahtjevnog posla terenske reporterke kako bi se u potpunosti posvetila pripremama za dolazak prinove.
| Foto: Instagram
Za nju, kao i za Fernanda, ovo je period velikog uzbuđenja i iščekivanja.
| Foto: Hasan Bratic/DPA
Foto Instagram
Par, koji je u vezi od 2023. godine, od samog je početka poznat po tome što svoju intimu ljubomorno čuva.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Rijetko su se zajedno pojavljivali na događajima koji nisu izravno vezani za Formulu 1 i trudili su se voditi što normalniji život unatoč ogromnoj popularnosti koju oboje uživaju.
| Foto: Instagram
Upravo zbog te diskrecije, vijest o trudnoći odjeknula je još snažnije.
| Foto: Instagram
Obožavatelji su oduševljeni, a društvene mreže preplavljene su čestitkama i lijepim željama za buduće roditelje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok će za Alonsa ovo biti prvo biološko dijete i potpuno novo životno iskustvo, Melissa Jiménez u roditeljstvu je već iskusna.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iz prethodne veze s poznatim španjolskim nogometašem Marcom Bartrom, bivšim igračem Barcelone i Borussije Dortmund, Melissa ima troje djece – kćeri Galu i Abril te sina Maxa.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin bivši partner i ona razišli su se u dobrim odnosima i zajedno brinu o djeci, a sada će njihova proširena obitelj postati bogatija za još jednog člana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Alonso je u više navrata kroz svoju dugu karijeru isticao kako bi jednog dana volio imati obitelj, no činilo se kako je fokus na osvajanje titula i utrkivanje uvijek bio prioritet.
| Foto: Instagram
Sada, u zrelim godinama, čini se da je napokon pronašao savršen balans između privatnog i profesionalnog života uz Melissu.
| Foto: Instagram
Nema sumnje da će s oduševljenjem prihvatiti ulogu oca, a djeca njegove partnerice zasigurno će s radošću dočekati brata ili sestru.
| Foto: Instagram
Ljubavna priča Fernanda i Melisse klasičan je primjer romanse koja se rodila na radnom mjestu, u ovom slučaju – u dinamičnom i uzbudljivom svijetu Formule 1.
| Foto: Instagram
Kao vozač tima Aston Martin, Alonso je jedan od glavnih aktera svake utrke, dok je Melissa s druge strane mikrofona, kao cijenjena reporterka koja prenosi atmosferu s lica mjesta.
| Foto: Instagram
Njihovi su se putevi godinama ispreplitali, a profesionalni odnos s vremenom je prerastao u ljubav.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Ova vijest dolazi u trenutku kada Alonso proživljava drugu mladost u svojoj karijeri. Iako je najstariji vozač na gridu, i dalje se natječe na najvišoj razini i pokazuje da su godine za njega samo broj.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Dolazak djeteta zasigurno će mu dati dodatnu motivaciju i vjetar u leđa, kako na stazi, tako i izvan nje.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram