FOTO Nova zvijezda ženske NBA lige svestrana je i izvan parketa

Flau'Jae Johnson, nova senzacija WNBA, dominira terenom i glazbenom scenom! Ova mlada košarkašica Seattle Storma već je pokazala nevjerojatan talent na parketu, a repa za glazbenu kuću legendarnog Jay Z-ja
Samo nekoliko tjedana nakon početka svoje prve sezone u WNBA ligi, Flau'Jae Johnson (22) već je postala ime o kojem se priča.
| Foto: Screenshot
Samo nekoliko tjedana nakon početka svoje prve sezone u WNBA ligi, Flau'Jae Johnson (22) već je postala ime o kojem se priča. |
Foto: Screenshot
Samo nekoliko tjedana nakon početka svoje prve sezone u WNBA ligi, Flau'Jae Johnson (22) već je postala ime o kojem se priča.
| Foto: Screenshot
Mlada košarkašica Seattle Storma ne oduševljava samo igrama na parketu, gdje se ekspresno nametnula kao jedna od ključnih igračica, već i svojom paralelnom karijerom uspješne reperice.
| Foto: instagram
Večer WNBA drafta 2026. godine donijela je pravi šok. Johnson, zvijezdu sveučilišta LSU, kao osmi izbor uzele su Golden State Valkyries, no samo nekoliko trenutaka kasnije objavljeno je da je razmijenjena u Seattle Storm.
| Foto: instagram
Iako je vijest iznenadila mnoge, ispostavilo se da je za njezinu karijeru to bio najbolji mogući scenarij.
| Foto: instagram
Foto instagram
Dok bi se u Golden Stateu borila za minute, u Seattleu je stigla u ekipu koja prolazi kroz potpunu rekonstrukciju.
| Foto: instagram
Odlaskom veteranki poput Nneke Ogwumike i Skylar Diggins, otvorio se ogroman prostor za mlade snage.
| Foto: instagram
Johnson je tu priliku objeručke prihvatila. Već u predsezonskim utakmicama pokazala je zašto se o njoj govori kao o budućoj zvijezdi, zabilježivši prosjek od 16 poena i 3,5 skokova.
| Foto: instagram
U utakmici protiv Portland Firea zabila je 20 koševa i najavila da će biti ozbiljna kandidatkinja za novakinju godine.
| Foto: instagram
S obzirom na to da će u napadu Storma biti jedna od primarnih opcija, za razliku od nekih drugih visoko pozicioniranih novakinja koje su došle u već posložene ekipe, Johnson ima jasan put da se statistički istakne.
| Foto: instagram
Njezina sposobnost kreiranja šuta i čvrsta igra u obrani daju joj prednost i garantiraju minute od prve utakmice.
| Foto: instagram
Sama Johnson ne krije uzbuđenje zbog dolaska u WNBA i novog poglavlja u Seattleu.
| Foto: instagram
Kao prva igračica u povijesti WNBA drafta iz Savanne u Georgiji, osjeća odgovornost, ali i ponos što može predstavljati svoj grad.
| Foto: instagram
- Donosim energiju. Igram čvrsto na obje strane terena i želim pobjeđivati. Na koledžu sam osvojila nacionalno prvenstvo s pobjedničkom ekipom. Znam da je za izgradnju potrebno vrijeme, ali spremna sam doći, ostaviti trag i, iznad svega, učiti - izjavila je Johnson.
| Foto: instagram
Svoju prilagodbu opisala je kao ostvarenje sna, priznavši uz smijeh da je shvatila da je sve stvarno tek kad su je dodali u timsku WhatsApp grupu.
| Foto: instagram
- Pomislila sam: "O, moj Bože, ja sam stvarno u WNBA ligi". Seattle je novo mjesto koje mogu osvojiti, gdje mogu utjecati na zajednicu. To je samo nova obala za preuzimanje - poručila je samouvjereno.
| Foto: instagram
Ono što Flau'Jae Johnson čini jedinstvenom nije samo njezin talent na parketu.
| Foto: instagram
Ona je i etablirana reperica koja je pod ugovorom s izdavačkom kućom Roc Nation, koju je osnovao Jay-Z.
| Foto: instagram
Foto instagram
Glazbenu strast naslijedila je od oca, repera poznatog pod imenom Camoflauge, koji je tragično ubijen prije njezina rođenja.
| Foto: instagram
Glazba je od početka bila njezin bijeg i inspiracija, a talent je pokazala još kao djevojčica u showovima "The Rap Game" i "America's Got Talent". Surađivala je s glazbenim velikanima poput Lil Waynea i Snoop Dogga.
| Foto: instagram
Njezinu dvostruku karijeru od početka vodi njezina majka Kia, koja joj je ujedno i menadžerica.
| Foto: instagram
Kia je, kako kaže Flau'Jae, "vizionarka" koja je prepoznala potencijal u oba svijeta.
| Foto: instagram
Iako nije imala iskustva, pregovarala je o njezinim sponzorskim ugovorima još na koledžu i izgradila temelje za poslovno carstvo.
| Foto: instagram
Foto instagram
Tijekom svoje četiri sezone na LSU-u, gdje je 2023. osvojila NCAA naslov i bila proglašena najboljom debitanticom SEC konferencije, Johnson je uspješno balansirala između dvorane i studija.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
(*uz korištenje AI-ja)
| Foto: instagram