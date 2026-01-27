FOTO Zbog nje bi svi u zaleđe. Tange i zastavica su joj rekviziti

Giuliana Vigile, 23-godišnja pomoćna sutkinja, osvaja talijanske niže lige! Njezina kombinacija profesionalnosti i online prisutnosti puni stadione i ruši stereotipe
Talijanski niželigaški nogomet rijetko pronalazi put do naslovnica, no posljednjih mjeseci svjedočimo fenomenu koji prkosi svim pravilima. Tribine na utakmicama Eccellenze i Promozione, pete i šeste razine talijanskog nogometa, sve su punije, a interes javnosti neočekivano raste. Razlog nije novi sportski projekt ili iznenadna pojava nogometnog čuda, već 23-godišnja pomoćna sutkinja imena Giuliana Vigile.
| Foto: Instagram
Talijanski niželigaški nogomet rijetko pronalazi put do naslovnica, no posljednjih mjeseci svjedočimo fenomenu koji prkosi svim pravilima. Tribine na utakmicama Eccellenze i Promozione, pete i šeste razine talijanskog nogometa, sve su punije, a interes javnosti neočekivano raste. Razlog nije novi sportski projekt ili iznenadna pojava nogometnog čuda, već 23-godišnja pomoćna sutkinja imena Giuliana Vigile. |
Foto: Instagram
Talijanski niželigaški nogomet rijetko pronalazi put do naslovnica, no posljednjih mjeseci svjedočimo fenomenu koji prkosi svim pravilima. Tribine na utakmicama Eccellenze i Promozione, pete i šeste razine talijanskog nogometa, sve su punije, a interes javnosti neočekivano raste. Razlog nije novi sportski projekt ili iznenadna pojava nogometnog čuda, već 23-godišnja pomoćna sutkinja imena Giuliana Vigile.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ova mlada Talijanka iz Cesene postala je prava internetska senzacija, a priča o njoj savršen je primjer kako se u modernom svijetu spajaju strogi profesionalizam sporta i moć društvenih mreža. Dok na terenu autoritativno maše zastavicom, izvan njega gradi karijeru influencerice, privlačeći vojsku pratitelja svojim atraktivnim izgledom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Iako je slavu stekla zahvaljujući popularnosti na Instagramu i TikToku, Giuliana Vigile prije svega je kvalificirana i cijenjena sportska djelatnica. Članica je talijanske sudačke udruge AIA (Associazione Italiana Arbitri), pripada sekciji u Ceseni, a njezin put u svijetu suđenja temelji se na predanom radu i položenim stručnim ispitima.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Redovito je delegiraju za službene utakmice pod okriljem Talijanskog nogometnog saveza (FIGC), gdje sudi u zahtjevnim seniorskim i juniorskim natjecanjima poput Eccellenze, Promozione i Juniores Nazionali U19.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin rad nije prošao nezapaženo ni među sudačkim kontrolorima. Čak i milanski sportski dnevnik Gazzetta dello Sport ističe kako Vigile svoj posao obavlja besprijekorno. "Do sada je obavljala svoj posao bez ikakvih pritužbi. Štoviše, suci kontrolori su joj davali visoke ocjene nakon svake utakmice", navodi se, čime se potvrđuje da njezina popularnost nije ugrozila profesionalni integritet. Upravo suprotno, njezina prisutnost uz aut-liniju postala je svojevrsni mamac za publiku.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ono što Giulianu izdvaja od ostalih kolega i kolegica jest vještina kojom balansira dva potpuno različita svijeta. Na profilima na društvenim mrežama, gdje je prate deseci tisuća ljudi, redovito objavljuje fotografije s terena u sudačkoj uniformi, prikazujući strast prema poslu kojim se bavi. Istovremeno, ne ustručava se podijeliti i trenutke iz privatnog života, s putovanja ili iz svakodnevice, koji naglašavaju njezinu ženstvenost i atraktivnu figuru.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Upravo taj kontrast između stroge, koncentrirane sutkinje i opuštene, glamurozne mlade žene donio joj je golemu popularnost. Njezine objave prikupljaju tisuće lajkova i komentara, a mediji je često opisuju kao jednu od najljepših sutkinja na talijanskim terenima. Ona predstavlja novu generaciju sportašica i sportskih djelatnica koje ruše stereotipe u tradicionalno muškom okruženju, koristeći digitalne platforme za izgradnju osobnog brenda i promociju sporta na drugačiji način.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok kritičari mogu raspravljati o tome zasjenjuje li njezin izgled njezine profesionalne kvalitete, činjenice govore same za sebe. Giuliana Vigile redovito dobiva povjerenje za suđenje službenih utakmica, a interes za niželigaški nogomet, barem u regijama gdje sudi, osjetno je porastao. Njezina priča dokaz je da se autoritet na terenu i popularnost na internetu ne isključuju, već mogu stvoriti sinergiju koja pomiče granice u svijetu sporta.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram