SUTKINJA IZ SUSJEDSTVA

FOTO Zbog nje bi svi u zaleđe. Tange i zastavica su joj rekviziti

Giuliana Vigile, 23-godišnja pomoćna sutkinja, osvaja talijanske niže lige! Njezina kombinacija profesionalnosti i online prisutnosti puni stadione i ruši stereotipe
Talijanski niželigaški nogomet rijetko pronalazi put do naslovnica, no posljednjih mjeseci svjedočimo fenomenu koji prkosi svim pravilima. Tribine na utakmicama Eccellenze i Promozione, pete i šeste razine talijanskog nogometa, sve su punije, a interes javnosti neočekivano raste. Razlog nije novi sportski projekt ili iznenadna pojava nogometnog čuda, već 23-godišnja pomoćna sutkinja imena Giuliana Vigile. | Foto: Instagram
