FOTO Olimpijske igre službeno su zatvorene! Pogledajte sjajne fotografije sa zatvaranja Igara

Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni
Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni
| Foto: Hrvatski olimpijski odbor/REUTERS
Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni |
Foto: Hrvatski olimpijski odbor/REUTERS
Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni
| Foto: Hrvatski olimpijski odbor/REUTERS
Hrvatski stijeg nosili su Marko Skender i Tena Hadžić
| Foto: Hrvatski olimpijski odbor
Po prvi put u povijesti, ceremonija zatvaranja održava se u antičkom rimskom amfiteatru pod zaštitom UNESCO-a, pretvarajući oproštaj od sportaša u proslavu talijanske kulture, umjetnosti i povijesti pod geslom "Ljepota u akciji".
| Foto: Hrvatski olimpijski odbor
Foto Hrvatski olimpijski odbor
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto Hrvatski olimpijski odbor
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Izbor Arene u Veroni, grada koji nije bio domaćin niti jednog sportskog natjecanja, namjeran je potez organizatora da se ceremonija održi u okruženju koje podsjeća na antičke Olimpijske igre. Ovaj legendarni prostor, poznat diljem svijeta po opernim festivalima, za ovu je priliku postao Verona Olympic Arena. S kapacitetom od oko 12.000 gledatelja, stvorena je znatno intimnija atmosfera u usporedbi s otvaranjem na stadionu San Siro u Milanu, koje je pratilo 60.000 ljudi
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Večer je uveličao nastup svjetski poznatog baletana Roberta Bollea, koji je izveo točku unutar lebdećeg prstena, šaljući poruku o krhkom odnosu čovjeka i prirode. Za glazbeni dio zaduženi su bili popularni pjevač i performer Achille Lauro, rođen upravo u Veroni, te legendarni DJ Gabry Ponte, osnivač grupe Eiffel 65, čiji je hit "Blue (Da Ba Dee)" bio posvećen za 18.000 volontera Igara. Kroz narativni dio publiku je vodila poznata talijanska glumica Benedetta Porcaroli
| Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Kao što tradicija nalaže, ceremonija je započela ulaskom zastavonoša, nakon čega su sportaši ušli u Arenu svi zajedno, a ne poredani po nacijama. Ovaj običaj, koji datira još iz Melbournea 1956. godine, simbolizira jedinstvo i zajedništvo koje Olimpijske igre promiču. Oko 1.500 sportaša proslavilo je svoja postignuća pred razdraganom publikom
| Foto: YARA NARDI/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Vrhunac protokola bio je trenutak primopredaje. Gradonačelnici Milana i Cortine, Giuseppe Sala i Gianluca Lorenzi, predali su olimpijsku zastavu predsjednici Međunarodnog olimpijskog odbora Kirsty Coventry. Ona ju je potom uručila predstavnicima Francuskih Alpa, koje će biti domaćin sljedećih Zimskih olimpijskih igara 2030. godine. Uslijedila je francuska himna "La Marseillaise" i umjetnička točka kojom su se budući domaćini predstavili svijetu
| Foto: LISI NIESNER/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
U još jednoj povijesnoj inovaciji, po prvi put su se dva olimpijska plamena, onaj u Milanu i onaj u Cortini, ugasila istovremeno, što je prikazano putem video veze u Areni. Gašenje plamena označilo je i službeni kraj Igara. Umjesto klasičnog vatrometa, koji je u Veroni zabranjen radi zaštite spomenika i životinja, nebo iznad Arene obasjao je spektakularni svjetlosni show, spuštajući tako zastor na Igre koje su proslavile ne samo sport, već i ljepotu, umjetnost i talijanski duh
| Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LISI NIESNER/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto LEONHARD FOEGER/REUTERS
Foto CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Claudia Greco
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Claudia Greco
Foto Claudia Greco
Foto Yara Nardi
Foto Claudia Greco
Foto Lisi Niesner
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Leonhard Foeger
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Leonhard Foeger
Foto Leonhard Foeger
Foto Claudia Greco
Foto Yara Nardi
Foto Claudia Greco
Foto Yara Nardi
Foto Yara Nardi
Foto Fabrizio Bensch
Foto Leonhard Foeger
Foto Guglielmo Mangiapane
Foto Leonhard Foeger
Foto Pool
Foto Leonhard Foeger
Foto Fabrizio Bensch
Foto Leonhard Foeger
Foto Fabrizio Bensch
Foto Lisi Niesner
Foto Leonhard Foeger
Foto Yara Nardi
Foto Claudia Greco