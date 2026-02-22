Obavijesti

Galerija

Komentari 0
U VERONI

FOTO Olimpijske igre službeno su zatvorene! Pogledajte sjajne fotografije sa zatvaranja Igara

Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni
FOTO Olimpijske igre službeno su zatvorene! Pogledajte sjajne fotografije sa zatvaranja Igara
Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni | Foto: Hrvatski olimpijski odbor/REUTERS
1/120
Nakon dva tjedna vrhunskog sporta, nevjerojatnih pobjeda i ponekog razočaranja, zastor na 25. Zimske olimpijske igre Milano Cortina 2026. spušta se na jedinstvenoj lokaciji - u gotovo dvije tisuće godina staroj veronskoj Areni | Foto: Hrvatski olimpijski odbor/REUTERS
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026