FOTO Olimpijske igre službeno su zatvorene! Pogledajte sjajne fotografije sa zatvaranja Igara

U još jednoj povijesnoj inovaciji, po prvi put su se dva olimpijska plamena, onaj u Milanu i onaj u Cortini, ugasila istovremeno, što je prikazano putem video veze u Areni. Gašenje plamena označilo je i službeni kraj Igara. Umjesto klasičnog vatrometa, koji je u Veroni zabranjen radi zaštite spomenika i životinja, nebo iznad Arene obasjao je spektakularni svjetlosni show, spuštajući tako zastor na Igre koje su proslavile ne samo sport, već i ljepotu, umjetnost i talijanski duh | Foto: GUGLIELMO MANGIAPANE/REUTERS