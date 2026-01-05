Obavijesti

Galerija

Komentari 41
FOTO: OTKRILA JE DOJMOVE

Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno

Laura Schmitt šokirala je svijet poziranjem potpuno naga za naslovnicu časopisa! Ljubav s Danijem Olmom cvjeta, njihova je veza prava medijska senzacija
Olmova cura: Ležala sam gola sedam sati. Bilo je neugodno
Njemačka influencerica i partnerica španjolskog nogometnog reprezentativca Danija Olma, Laura Schmitt (26), našla se u središtu medijske pozornosti nakon što je osvanula na naslovnici prestižnog umjetničko-modnog časopisa TUSH. | Foto: Instagram
1/46
Njemačka influencerica i partnerica španjolskog nogometnog reprezentativca Danija Olma, Laura Schmitt (26), našla se u središtu medijske pozornosti nakon što je osvanula na naslovnici prestižnog umjetničko-modnog časopisa TUSH. | Foto: Instagram
Komentari 41

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026