FOTO Ona je najljepša tenisačica na svijetu, ali imala je veliki peh. U suzama je predala meč

U drugom kolu kvalifikacija za Australian Open, pri vodstvu Ukrajinke Darije Snigur 6-4, 4-2, Carson Branstine je prišla mreži i u suzama predala meč. Njezino tijelo jednostavno više nije moglo izdržati
Meč protiv Snigur počeo je kao iz snova za kanadsku tenisačicu. Igrala je agresivno i precizno, "letjela" je terenom i s dva brza breaka povela s uvjerljivih 3-0. Činilo se da grabi prema pobjedi i posljednjem, trećem kolu kvalifikacija, korak do glavnog turnira prvog Grand Slama sezone.
A onda je krenuo sunovrat. Bol u desnom ramenu, problem koji ju je mučio i u pobjedi u prvom kolu protiv Australke Astre Sharme, postajao je sve jači. Snigur je osjetila priliku, počela pogađati i nizati gemove, dok je Branstine, vidno sputana bolovima, gubila snagu i preciznost. Ukrajinka je preokrenula set i uzela ga sa 6-4.
Agonija se nastavila i u drugom setu. Iako se Branstine borila, stiskala zube i pokušavala ostati u meču, pri rezultatu 2-4 i 0-30 na svom servisu više nije mogla. Briznula je u plač, nemoćno odmahnula rukom i signalizirala da je kraj. Njezin san o nastupu na Australian Openu 2026. godine rasplinuo se u suzama.
Rođena je 9. rujna 2000. godine u kalifornijskom Irvineu, no zbog majčinih korijena od 2017. godine s ponosom predstavlja Kanadu. Njezin talent bio je očit od najranijih dana.
Zajedno sa sunarodnjakinjom Biancom Andreescu, osvojila je juniorske Grand Slam naslove u parovima na Australian Openu i French Openu 2017. godine, najavivši veliku karijeru.
Nakon godina borbe s ozljedama, 2025. je konačno doživjela proboj na profesionalnoj razini, kvalificiravši se za glavni turnir Wimbledona, gdje je u prvom kolu izgubila od tadašnje svjetske "jedinice", Arine Sabalenke.
Ono što Carson Branstine čini dodatno zanimljivom jest njezin život izvan tenisa. Kako bi financirala skupu tenisku karijeru, zakoračila je u svijet mode i radi kao profesionalni model. S visinom od 180 centimetara i sportskom građom, brzo je privukla pažnju modnih agencija i brendova.
