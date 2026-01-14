Obavijesti

Galerija

Komentari 0
CARSON BRANSTINE

FOTO Ona je najljepša tenisačica na svijetu, ali imala je veliki peh. U suzama je predala meč

U drugom kolu kvalifikacija za Australian Open, pri vodstvu Ukrajinke Darije Snigur 6-4, 4-2, Carson Branstine je prišla mreži i u suzama predala meč. Njezino tijelo jednostavno više nije moglo izdržati
FOTO Ona je najljepša tenisačica na svijetu, ali imala je veliki peh. U suzama je predala meč
Meč protiv Snigur počeo je kao iz snova za kanadsku tenisačicu. Igrala je agresivno i precizno, "letjela" je terenom i s dva brza breaka povela s uvjerljivih 3-0. Činilo se da grabi prema pobjedi i posljednjem, trećem kolu kvalifikacija, korak do glavnog turnira prvog Grand Slama sezone. | Foto: Profimedia
1/46
Meč protiv Snigur počeo je kao iz snova za kanadsku tenisačicu. Igrala je agresivno i precizno, "letjela" je terenom i s dva brza breaka povela s uvjerljivih 3-0. Činilo se da grabi prema pobjedi i posljednjem, trećem kolu kvalifikacija, korak do glavnog turnira prvog Grand Slama sezone. | Foto: Profimedia
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026