FOTO Ona je najljepša tenisačica na svijetu, ali imala je veliki peh. U suzama je predala meč

Agonija se nastavila i u drugom setu. Iako se Branstine borila, stiskala zube i pokušavala ostati u meču, pri rezultatu 2-4 i 0-30 na svom servisu više nije mogla. Briznula je u plač, nemoćno odmahnula rukom i signalizirala da je kraj. Njezin san o nastupu na Australian Openu 2026. godine rasplinuo se u suzama. | Foto: Andrew Couldridge/REUTERS