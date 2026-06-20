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ROMANSA U ZRAKU

FOTO Ona ljubi heroja Maroka! Igra hokej, a objavama s plaže zaluđuje fanove na internetu

Dok marokanski nogometni virtuoz Ismael Saibari (25) niže uspjehe na Svjetskom prvenstvu, njegovo srce je osvojila Noor Omrani, uspješna nizozemska hokejašica i medijska ličnost
FOTO Ona ljubi heroja Maroka! Igra hokej, a objavama s plaže zaluđuje fanove na internetu
Iako par nikada nije službeno potvrdio svoju vezu, viđeni su zajedno u javnosti, a njihova priča postaje sve zanimljivija, spajajući dva sportska svijeta u jednu od najintrigantnijih romansi na relaciji Eindhoven - Rotterdam. | Foto: Instagram
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Iako par nikada nije službeno potvrdio svoju vezu, viđeni su zajedno u javnosti, a njihova priča postaje sve zanimljivija, spajajući dva sportska svijeta u jednu od najintrigantnijih romansi na relaciji Eindhoven - Rotterdam. | Foto: Instagram
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