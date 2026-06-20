FOTO Ona ljubi heroja Maroka! Igra hokej, a objavama s plaže zaluđuje fanove na internetu

Dok marokanski nogometni virtuoz Ismael Saibari (25) niže uspjehe na Svjetskom prvenstvu, njegovo srce je osvojila Noor Omrani, uspješna nizozemska hokejašica i medijska ličnost
Iako par nikada nije službeno potvrdio svoju vezu, viđeni su zajedno u javnosti, a njihova priča postaje sve zanimljivija, spajajući dva sportska svijeta u jednu od najintrigantnijih romansi na relaciji Eindhoven - Rotterdam.
| Foto: Instagram
Iako par nikada nije službeno potvrdio svoju vezu, viđeni su zajedno u javnosti, a njihova priča postaje sve zanimljivija, spajajući dva sportska svijeta u jednu od najintrigantnijih romansi na relaciji Eindhoven - Rotterdam. |
Foto: Instagram
Iako par nikada nije službeno potvrdio svoju vezu, viđeni su zajedno u javnosti, a njihova priča postaje sve zanimljivija, spajajući dva sportska svijeta u jednu od najintrigantnijih romansi na relaciji Eindhoven - Rotterdam.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Noor Omrani nije samo "djevojka nogometaša". Riječ je o iznimno uspješnoj sportašici i osobi koja je u Nizozemskoj izgradila vlastito ime. Rođena 2000. godine, Noor je s hokejom na travi počela sa sedam godina, a njezina karijera ubrzo je krenula uzlaznom putanjom.
| Foto: Instagram
Foto PAUL RUTHERFORD
Godinama je igrala za jedan od najjačih europskih klubova, HC Den Bosch, s kojim je osvojila i naslov državnih prvakinja. Njezin talent prepoznat je i na nacionalnoj razini, pa je postala ključna igračica mlade nizozemske reprezentacije. Vrhunac njezine reprezentativne karijere dogodio se u Južnoj Africi, gdje je s ekipom "Jong Oranje" osvojila Svjetsko prvenstvo, potvrdivši status jedne od najperspektivnijih hokejašica svoje generacije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nakon što je njezina dugogodišnja veza s bivšim nogometašem Feyenoorda Marcusom Pedersenom završila 2024. godine, zbog kojeg se preselila i u Italiju, Noor se vratila u Nizozemsku i posvetila se nastavku karijere.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Saibari briljira na SP-u. Zabio je gol Brazilu, a onda i za pobjedu protiv Škotske.
| Foto: Peter Cziborra
Danas igra za HC Rotterdam, a njezina popularnost daleko nadilazi granice sportskih terena. Zbog svoje ljepote i karizme, redovito se nalazi na listama najljepših žena u Nizozemskoj, poput prestižne liste FHM 500. Osim toga, uspješno gradi i medijsku karijeru.
| Foto: Instagram
Foto Brian Snyder
Priča o vezi Ismaela Saibarija i Noor Omrani započela je, kao i mnoge moderne romanse, na društvenim mrežama. Nizozemski Instagram profil "RealityFBI", poznat po otkrivanju veza slavnih, prvi je primijetio kako si nogometaš PSV-a i hokejašica iz Rotterdama neobično često lajkaju objave. Iako to samo po sebi ne mora ništa značiti, uskoro je stigla i potvrda iz stvarnog svijeta. Jedan od pratitelja profila javio se s informacijom koja je zapalila medije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- U utorak je Saibari bio s njom u Eftelingu. Vidio sam ih u redu za vožnju Baron - napisao je očevidac, dodavši sočne detalje. Saibari je, kako tvrdi, nosio bijelu majicu s kapuljačom i sunčane naočale, dok je Noor bila gotovo u potpunosti odjevena u crno. - Djelovali su kao par, 99 posto sam siguran - zaključio je.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Nizozemski mediji prozvali su to "romantičnim transferom", aludirajući na činjenicu da je Noor nakon veze s igračem Feyenoorda (Rotterdam) sreću pronašla s igračem najvećeg rivala, PSV-a (Eindhoven). Iako par i dalje mudro šuti i ne potvrđuje, ali ni ne demantira napise, njihova zajednička pojavljivanja i aktivnost na mrežama govore više od riječi. Noor, čini se, ima jasan afinitet prema nogometašima, a Saibari je trenutno jedan od najpoželjnijih u cijeloj Europi.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram