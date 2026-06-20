FOTO Ona ljubi heroja Maroka! Igra hokej, a objavama s plaže zaluđuje fanove na internetu

Priča o vezi Ismaela Saibarija i Noor Omrani započela je, kao i mnoge moderne romanse, na društvenim mrežama. Nizozemski Instagram profil "RealityFBI", poznat po otkrivanju veza slavnih, prvi je primijetio kako si nogometaš PSV-a i hokejašica iz Rotterdama neobično često lajkaju objave. Iako to samo po sebi ne mora ništa značiti, uskoro je stigla i potvrda iz stvarnog svijeta. Jedan od pratitelja profila javio se s informacijom koja je zapalila medije. | Foto: Instagram