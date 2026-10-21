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BUJNA VODITELJICA

FOTO Opet provocira! Diletta u prozirnoj haljini otkrila adute

Diletta Leotta zapalila mreže prozirnim izdanjem na derbiju, a Juventusov debakl 3-0 pao je u drugi plan
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FOTO Opet provocira! Diletta u prozirnoj haljini otkrila adute
Talijanska televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla pažnju javnosti tijekom praćenja derbija Serie A. Njezino odvažno modno izdanje u studiju postalo je glavna tema na društvenim mrežama, ostavivši u sjeni čak i neočekivani rezultat utakmice. | Foto: Instagram
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Talijanska televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla pažnju javnosti tijekom praćenja derbija Serie A. Njezino odvažno modno izdanje u studiju postalo je glavna tema na društvenim mrežama, ostavivši u sjeni čak i neočekivani rezultat utakmice. | Foto: Instagram
Komentari 1

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