FOTO Opet provocira! Diletta u prozirnoj haljini otkrila adute

Utakmica između Juventusa i Lazija trebala je biti u središtu pozornosti, no 35-godišnja Sicilijanka pobrinula se da fokus barem djelomično skrene na nju. Diletta je vodila prijenos iz DAZN-ova studija odjevena u elegantnu crnu kombinaciju s prozirnim detaljima ispod kojih se jasno nazirao grudnjak. | Foto: Instagram