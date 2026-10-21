FOTO Opet provocira! Diletta u prozirnoj haljini otkrila adute

Diletta Leotta zapalila mreže prozirnim izdanjem na derbiju, a Juventusov debakl 3-0 pao je u drugi plan
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Talijanska televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla pažnju javnosti tijekom praćenja derbija Serie A. Njezino odvažno modno izdanje u studiju postalo je glavna tema na društvenim mrežama, ostavivši u sjeni čak i neočekivani rezultat utakmice.
| Foto: Instagram
Talijanska televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla pažnju javnosti tijekom praćenja derbija Serie A. Njezino odvažno modno izdanje u studiju postalo je glavna tema na društvenim mrežama, ostavivši u sjeni čak i neočekivani rezultat utakmice. |
Foto: Instagram
Talijanska televizijska voditeljica Diletta Leotta ponovno je privukla pažnju javnosti tijekom praćenja derbija Serie A. Njezino odvažno modno izdanje u studiju postalo je glavna tema na društvenim mrežama, ostavivši u sjeni čak i neočekivani rezultat utakmice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Utakmica između Juventusa i Lazija trebala je biti u središtu pozornosti, no 35-godišnja Sicilijanka pobrinula se da fokus barem djelomično skrene na nju. Diletta je vodila prijenos iz DAZN-ova studija odjevena u elegantnu crnu kombinaciju s prozirnim detaljima ispod kojih se jasno nazirao grudnjak.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezino pojavljivanje pred kamerama odmah je izazvalo lavinu komentara na društvenim mrežama. Fotografije koje je podijelila na svom Instagram profilu brzo su prikupile velik broj lajkova, a mnogi su pratitelji istaknuli kako zbog njezinog izgleda zaboravljaju na sami nogomet.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Leotta trenutačno broji više od devet milijuna pratitelja na Instagramu, gdje redovito objavljuje trenutke iz poslovnog i privatnog života. Uz posao na platformi DAZN, jedna od najprepoznatljivijih sportskih novinarki često radi na radiju te snima popularne podcaste.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Dok je na društvenim mrežama vladalo oduševljenje, situacija na terenu bila je izrazito loša za navijače torinskog kluba. Lazio je na gostovanju potpuno deklasirao Juventus i slavio s uvjerljivih 3-0.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Ipak, brojni su talijanski mediji u šali primijetili kako je razočaranje navijača "stare dame" barem malo ublaženo pojavom najpoznatije nogometne voditeljice na televizijskim ekranima uoči i nakon utakmice.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Unatoč gustom rasporedu, Diletta uspješno balansira između poslovnih obveza i obiteljskog života. Od 2024. godine u braku je s njemačkim golmanom Lorisom Kariusom, koji trenutačno nastupa za njemački Schalke.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Par ima dvoje djece, a kći Aria rođena je sredinom kolovoza 2023. godine. Njihov sin Leonardo na svijet je stigao nedavno, početkom svibnja 2026. godine, čime je popularna obitelj dobila još jednog člana.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Njezin suprug, 33-godišnji Karius, bio je važan dio momčadi koja je uvela Schalke u elitni rang njemačkog nogometa. Klub se trenutno bori za opstanak i nakon šest odigranih kola zauzima šesnaesto mjesto na prvenstvenoj ljestvici. (*uz korištenje AI-ja)
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram