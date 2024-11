FOTO Oršić ima probušene kopačke. Zašto to igrači rade?

Rupe na štucnama postale su novi trend među nogometašima. Neki to rade, tako kažu, kako bi rasteretili listove i olakšali krvotok iako to nije znantveno dokazano, a neki iz razloga jer svi to tako rade. I nisu u pitanju samo štucne, često kod nekih nogometaša možemo vidjeti i rupe na stražnjem dijelu kopački. No, to već ima smisla.

Prije svega, s probušenim kopačkama igraju bivši igrači Liverpoola Phillipe Coutinho i Roberto Firmino, nekada je i Andrej Kramarić, a na posljednjem okupljanju hrvatske reprezentacije, fotoreporteri su uočili rupe i na kopačkama Mislava Oršića. Zašto to nogometaši rade i na oko laika, uništavaju kopačke?

Naravno, iz zdravstvenih razloga. Haglundova peta, odnosno Haglundov sindrom, nešto je čime se bore sportaši zbog nošenja neudobne obuće. Obilježava ga kvrga na peti, zbog čega igrači, kako bi smanjili pritisak i bol , buše rupe na stražnjem dijelu kopačke, što im olakšava igranje.

A nažalost, Oršić baš i ne igra u posljednje vrijeme. Posljednju utakmicu odigrao je 5. listopada i od tada su ga otpisali u Trabzonsporu. Izbacili su ga iz momčadi i jasno mu poručili da može potražiti novi klub. Bio je dio reprezentacije u listopadu i studenome, ali je sve četiri utakmice odgledao s klupe.

Više ni ne trenira s prvom momčadi Trabzonspora, osuđen je na individualne treninge i čekanje zimskog prijelaznog roka kada će imati priliku pronaći novu sredinu u kojoj će dobiti minutažu i vratiti se u formu. A tko zna, možda to bude Dinamo...