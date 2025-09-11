Obavijesti

VELIKI KLUB VELIKOM IGRAČU

FOTO Ovako je Milan čestitao rođendan našem Luki Modriću

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: AC Milan

Luka Modrić (40) stari poput vina. Vremenom mu kvaliteta izvedbe gotovo i ne opada, a dokaz tomu su njegove prezentacije na travnjaku. U Milan je stigao ovoga ljeta i već se nametnuo kao ponajbolji, ako ne i najbolji igrač momčadi, a sedmerostruki prvak Europe čestitao mu je rođendan na originalan način. 

Talijanski gigant je Hrvatu napravio tortu s natpisom "Sretan rođendan, Luka" i sve to objavio uz opis:

"Poseban igrač, poseban dan, posebno iznenađenje". 

Podsjetimo, Modrić je prije Milana igrao u Realu 13 godina i osvojio šest trofeja Lige prvaka, a hrvatsku reprezentaciju vodio je do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. i bronce na Mundijalu 2022. Uz to, igrao je i finale Lige nacija 2023. Treba spomenuti i da je Modrić nogometaš koji je prekinuo dominaciju Cristiana Ronalda i Lionela Messija u osvajanju Zlatne lopte. 

Foto: AC Milan

Velik si, kapetane! 

