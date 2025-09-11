Podsjetimo, Modrić je prije Milana igrao u Realu 13 godina i osvojio šest trofeja Lige prvaka, a hrvatsku reprezentaciju vodio je do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. i bronce na Mundijalu 2022.
FOTO Ovako je Milan čestitao rođendan našem Luki Modriću
Luka Modrić (40) stari poput vina. Vremenom mu kvaliteta izvedbe gotovo i ne opada, a dokaz tomu su njegove prezentacije na travnjaku. U Milan je stigao ovoga ljeta i već se nametnuo kao ponajbolji, ako ne i najbolji igrač momčadi, a sedmerostruki prvak Europe čestitao mu je rođendan na originalan način.
Talijanski gigant je Hrvatu napravio tortu s natpisom "Sretan rođendan, Luka" i sve to objavio uz opis:
"Poseban igrač, poseban dan, posebno iznenađenje".
Podsjetimo, Modrić je prije Milana igrao u Realu 13 godina i osvojio šest trofeja Lige prvaka, a hrvatsku reprezentaciju vodio je do srebra na Svjetskom prvenstvu 2018. i bronce na Mundijalu 2022. Uz to, igrao je i finale Lige nacija 2023. Treba spomenuti i da je Modrić nogometaš koji je prekinuo dominaciju Cristiana Ronalda i Lionela Messija u osvajanju Zlatne lopte.
Velik si, kapetane!
