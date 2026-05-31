FOTO Ove su zvijezde besplatne! Pogledajte komu istječe ugovor

Sezona u najjačim europskim ligama završila je, a s njenim krajem dolazi i prijelazni rok. Ovog će ljeta na tržištu posebno zanimljivi biti igrači kojima istječe ugovor, a među njima ima i svjetskih klasa
Ljetni prijelazni rok se zahuktava, a mi smo izdvojili igrače koji će od 1. srpnja, ako u međuvremenu ne potpišu ugovor nekim novim klubom, biti slobodni igrači.
| Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Ibrahima Konate (27) - 50 milijuna eura
| Foto: Phil Noble/REUTERS
Dušan Vlahović (26) - 35 milijuna eura
| Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS
Mohamed Salah (33) - 33 milijuna eura
| Foto: Peter Byrne/PRESS ASSOCIATION
Bernardo Silva (31) - 27 milijuna eura
| Foto: Phil Noble/REUTERS
Harry Wilson (25) - 25 milijuna eura
| Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Marcos Senesi (29) - 22 milijuna eura
| Foto: Andrew Couldridge/REUTERS
Jadon Sancho (26) - 20 milijuna eura
| Foto: Mike Egerton/PRESS ASSOCIATION
Julian Brandt (30) - 20 milijuna eura
| Foto: R7154 Michael Titgemeyer
Óscar Mingueza (27) - 18 milijuna eura
| Foto: MIGUEL VIDAL/REUTERS
Leon Goretzka (31) - 15 milijuna eura
| Foto: Tom Weller/DPA
John Stones (31) - 15 milijuna eura
| Foto: Bradley Collyer/PRESS ASSOCIATIO
Malang Sarr (27) - 15 milijuna eura
| Foto: BENOIT TESSIER/REUTERS
Fabinho (32) - 13 milijuna eura
| Foto: Paul Childs/REUTERS
Franck Kessié (29) - 12 milijuna eura
| Foto: Chris Young
Daichi Kamada (29) - 12 milijuna eura
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Yves Bissouma (29) - 12 milijuna eura
| Foto: Matthew Childs/REUTERS
Oleksandr Zinčenko (29) - 10 milijuna eura
| Foto: Titgemeyer
Andy Robertson (32) - 10 milijuna eura
| Foto: Matthew Childs/REUTERS
Allan Saint-Maximin (29) - 10 milijuna eura
| Foto: Raquel CUNHA/REUTERS
Illan Meslier (26) - 10 milijuna eura
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Antonio Rüdiger (33) - 9 milijuna eura
| Foto: GONZALO FUENTES/REUTERS
Casemiro (34) - 8 milijuna eura
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Robert Lewandowski (37) - 8 milijuna eura
| Foto: ALBERT GEA/REUTERS
Memphis Depay (32) - 8 milijuna eura
| Foto: THIAGO BERNARDES/REUTERS
Adama Traoré (30) - 8 milijuna eura
| Foto: John Walton/PRESS ASSOCIATION
Raheem Sterling (31) - 5 milijuna eura
| Foto: Nick Potts/PRESS ASSOCIATION
Paulo Dybala (32) - 5 milijuna eura
| Foto: CIRO DE LUCA/REUTERS
Mauro Icardi (33) - 4 milijuna eura
| Foto: STRINGER/REUTERS
Luka Modrić (40) - 4 milijuna eura
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
Henrikh Mkhitaryan (37) - 3,5 milijuna eura
| Foto: Daniele Mascolo/REUTERS
David Alaba (33) - 3,5 milijuna
| Foto: VINCENT WEST/REUTERS
Angel Di Maria (38) - 1,8 milijuna eura
| Foto: RODRIGO VALLE/REUTERS