FOTO Ovim su transparentnom Riječani zahvalili Đaloviću

Piše Petar Božičević,
Rijeka: Utakmica SuperSport HNL 6. kola između HNK Rijeke i NK Lokomotive | Foto: Goran Kovacic/PIXSELL

Podsjetimo, Đalović je s Rijekom osvojio prvenstvo i Kup prošle sezone, a uveo je momčad s Kvarnera i u skupine Konferencijske lige. Ipak, nakon lošijeg ulaska u prvenstvo ove sezone klub se odlučio za promjenu trenera

Dvoboj Rijeke i Lokomotive prvi je Victoru Sanchezu na klupi hrvatskog prvaka. Smjena Radomira Đalovića izazvala je brojne polemike u javnosti, a nema sumnje kako je navijačima Rijeke Đale ostao u lijepom sjećanju. Potvrdili su to i protiv Lokomotive. 

Naime, razvili su na tribinama transparent na kojem piše "Đale jedan od nas", a u 23. minuti su velikim pljeskom odali priznanje bivšem treneru za sve što je učinio. 

