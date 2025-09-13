Podsjetimo, Đalović je s Rijekom osvojio prvenstvo i Kup prošle sezone, a uveo je momčad s Kvarnera i u skupine Konferencijske lige. Ipak, nakon lošijeg ulaska u prvenstvo ove sezone klub se odlučio za promjenu trenera
NISU GA ZABORAVILI
FOTO Ovim su transparentnom Riječani zahvalili Đaloviću
Dvoboj Rijeke i Lokomotive prvi je Victoru Sanchezu na klupi hrvatskog prvaka. Smjena Radomira Đalovića izazvala je brojne polemike u javnosti, a nema sumnje kako je navijačima Rijeke Đale ostao u lijepom sjećanju. Potvrdili su to i protiv Lokomotive.
Naime, razvili su na tribinama transparent na kojem piše "Đale jedan od nas", a u 23. minuti su velikim pljeskom odali priznanje bivšem treneru za sve što je učinio.
Podsjetimo, Đalović je s Rijekom osvojio prvenstvo i Kup prošle sezone, a uveo je momčad s Kvarnera i u skupine Konferencijske lige. Ipak, nakon lošijeg ulaska u prvenstvo ove sezone klub se odlučio za promjenu trenera.
