FOTO Ovo su bili prvi hrvatski zaštitari 1990-ih. Pogledajte žestoki trening karate majstora

Fotoreporter Josip Bistrović snimio je u rujnu 1990. na savskom nasipu u Zagrebu trening prve hrvatske privatne zaštitarske tvrtke karate šampiona Vjekoslava Šafranića. Deseci mladića žestoko su trenirali kako bi došli u najbolju formu. Kako je Šafranić prije nekoliko godina ispričao za 24sata, ideja o zaštitarskoj tvrtki rodila mu se u Americi
Zagrepčanin Vjekoslav Šafranić (76) bio je pionir karatea na ovim prostorima i prva prava zvijezda mješovitih borilačkih vještina u bivšoj Jugoslaviji
Višestruki je karate prvak bivše Jugoslavije u teškoj i apsolutnoj kategoriji, apsolutni prvak Europe iz 1974. i svijeta 1976. godine.
Vjekoslavu Šafraniću su oko struka stavljali i pojas prvaka svijeta. Bilo je to u Hong Kongu 1982. godine u full contactu.
Kad sam se borio za svjetski naslov u Malmöu 1983. godine, Cikatić mi je bio predborba. Osvojio sam naslov i postao svjetski prvak. Rekao sam Branku: 'Ajmo napraviti nešto i popularizirati ovaj sport i u Hrvatskoj'. I pristao je. Bila je to velika stvar, rivalstvo sjever - jug, nešto kao Dinamo - Hajduk, ja sam predstavljao sjever, a on jug, rekao nam je Šafranić prije nekoliko godina.
Ovako je opisao kako je 1990. nastala zaštitarska tvrtka: 'Bio sam na seminaru u San Franciscu 1989. i tamo sam vidio kako to funkcionira. Praktički sam sve prekopirao od njih i to primijenio kod nas. Otvorio sam firmu početkom devedesetih, imao sam u to vrijeme i kafić Ippon u Vrapču.'
'Prvo su me blijedo gledali, kao, što ću sad ja s tom zaštitarskom firmom, ali prije mene to je bio amaterizam, prema ovome što sam ja napravio. Prvi ugovor bio mi je s Dinamom pa s Cibonom. Kasnije s elektroprivredom, Inom' - pričao nam je Šafranić.
'Nakon četiri godine prodao sam 50 posto udjela francuskom poslovnom partneru, ali tada je zakon bio da stranac ne smije imati udjela u zaštitarskim firmama, pa sam fiktivno tih 50 posto prebacio na Zlatka Marića, on je tada bio moj učenik kojeg sam postavio za direktora firme.'
Šafranić je ostao usko vezan uz sport. Državnu nagradu 'Franjo Bučar' dobio je 2018. godine.
Od 15. listopada 2021. godine obnaša funkciju predsjednika Sportskog saveza Grada Zagreba.
