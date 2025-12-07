FOTO Ovo su vjerojatne opcije za kamp Hrvatske na Mundijalu

Nottawasaga Inn Resort & Conference Centre nalazi se u Allistonu u Ontariju, oko 45 minuta od Toronta. Smješten je u mirnoj dolini uz rijeku, što mu daje opuštajuću, prirodnu atmosferu. Resort djeluje još od 1968., kada je otvoren s malim brojem soba, a danas je narastao u veliki kompleks za odmor, rekreaciju i poslovne događaje | Foto: nottawasagaresort.com