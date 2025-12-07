FOTO Ovo su vjerojatne opcije za kamp Hrvatske na Mundijalu

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija saznala na kojim će stadionima igrati na SP-u 2026., opcije oko kampa reprezentacije svedene su na pet najizglednijih. Četiri su u New Jerseyu, a jedna na sat vremena vožnje od Toronta
Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija saznala na kojim će stadionima igrati na SP-u 2026., opcije oko kampa reprezentacije svedene su na pet najizglednijih. Četiri su u New Jerseyu, a jedna na sat vremena vožnje od Toronta
| Foto: theheldrich.com
Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija saznala na kojim će stadionima igrati na SP-u 2026., opcije oko kampa reprezentacije svedene su na pet najizglednijih. Četiri su u New Jerseyu, a jedna na sat vremena vožnje od Toronta |
Foto: theheldrich.com
Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija saznala na kojim će stadionima igrati na SP-u 2026., opcije oko kampa reprezentacije svedene su na pet najizglednijih. Četiri su u New Jerseyu, a jedna na sat vremena vožnje od Toronta
| Foto: theheldrich.com
Nottawasaga Inn Resort & Conference Centre nalazi se u Allistonu u Ontariju, oko 45 minuta od Toronta. Smješten je u mirnoj dolini uz rijeku, što mu daje opuštajuću, prirodnu atmosferu. Resort djeluje još od 1968., kada je otvoren s malim brojem soba, a danas je narastao u veliki kompleks za odmor, rekreaciju i poslovne događaje
| Foto: nottawasagaresort.com
U sklopu resorta nalazi se 269 soba i apartmana. Standardne sobe imaju sve osnovne pogodnosti, dok luksuzni apartmani nude jacuzzi i kamin te su popularni među parovima
| Foto: nottawasagaresort.com
Jedna od najvećih prednosti Nottawasage je bogata ponuda aktivnosti. Resort nudi dva velika golf terena, veliki sportsko-rekreativni centar s unutarnjim bazenom i toboganom, teretanom, mini-golfom i raznim sportskim terenima. Posebno je zanimljivo da ima i hokejsku dvoranu s dva NHL-veličine leda te profesionalna nogometna igrališta
| Foto: nottawasagaresort.com
Nottawasaga je također poznata kao mjesto za konferencije, vjenčanja i razne proslave zahvaljujući velikom broju dvorana
| Foto: nottawasagaresort.com
Foto nottawasagaresort.com
Foto nottawasagaresort.com
Foto nottawasagaresort.com
Foto nottawasagaresort.com
Foto nottawasagaresort.com
Sheraton Atlantic City Convention Center Hotel ima 15 katova i oko 502 sobe, uključujući standardne sobe i suita prilagođenih gostima osjetljivima na alergije
| Foto: marriott.com
Sobe su opremljene privatnom kupaonicom, klima-uređajem, TV-om, hladnjakom, mikrovalnom i aparatom za kavu, a dio soba nudi i Club Lounge pogodnosti
| Foto: marriott.com
Hotel nudi vlastite restorane, barove i snack-bar, 24-satni fitness centar te prostor za događaje s oko 15 dvorana ukupnog kapaciteta do 1.200 ljudi. Osim poslovnih događaja, pogodan je i za turiste jer je blizu centra Atlantic Cityja, plaža i zabavnih sadržaja
| Foto: marriott.com
Foto marriott.com
Foto marriott.com
Foto marriott.com
The Heldrich Hotel & Conference Center smješten je u centru New Brunswicka, New Jersey
| Foto: theheldrich.com
Hotel je poznat po kombinaciji smještaja i konferencijskih sadržaja, a svojim gostima nudi luksuzan i udoban boravak u modernim sobama i apartmanima. Ukupno ima oko 235 soba i 14 suita, koje uključuju dnevni boravak i blagovaonicu s kuhinjskim kutkom
| Foto: theheldrich.com
Sobe su opremljene radnim stolom, mini-frižiderom, aparatom za kavu, sefom i centralnom klimatizacijom. Gostima su na raspolaganju i zatvoreni bazen, health‑club/fitu centar, spa, restoran i poslovni centar
| Foto: theheldrich.com
The Heldrich je posebno poznat kao konferencijski hotel. Ima oko 2323 kvadratnih metara prostora za događaje, s više dvorana za sastanke, bankete i proslave, što ga čini pogodnim za seminare, vjenčanja, team‑buildinge i poslovne skupove
| Foto: theheldrich.com
Foto theheldrich.com
Somerset Hills nudi i konferencijski i event prostor, uključujući veliki prostor za ples s kapacitetom do 250 ljudi, "breakout" sobe i mogućnost najma audiovizualne opreme i cateringa. Okolica hotela pruža priliku za rekreaciju i uživanje u prirodi, šetnjama i golfu
| Foto: hilton.com
Hotel je posebno pogodan za poslovna putovanja, konferencije, proslave i obiteljski odmor. Gosti često hvale čistoću, udobnost, doručak, restoran i mirnu atmosferu
| Foto: hilton.com
Foto hilton.com
Foto hilton.com
Foto hilton.com
Foto hilton.com
The Ridge hotel je također smješten u New Yerseyu
| Foto: yelp.com
Hotel je prošao kroz renovaciju 2016. godine
| Foto: yelp.com
A iako ga se ne može rezervirati u slobodnoj prodaji, na Fifinim stranicama je označen kao jedan od mogućih kampova za reprezentacije
| Foto: yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com
Foto yelp.com