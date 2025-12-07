Obavijesti

FOTO Ovo su vjerojatne opcije za kamp Hrvatske na Mundijalu

Nakon što je hrvatska nogometna reprezentacija saznala na kojim će stadionima igrati na SP-u 2026., opcije oko kampa reprezentacije svedene su na pet najizglednijih. Četiri su u New Jerseyu, a jedna na sat vremena vožnje od Toronta
