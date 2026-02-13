FOTO Petak 13. u Milanu: 'Bog četverostrukih skokova' doživio kolaps. Norvežani dominantni

Apsolutni favorit Ilia Malinin, koji je u finale ušao s velikim očekivanjima, doživio je potpuni 'raspad'. Pao dva puta i završio tek 15. u slobodnom programu, ostavivši svijet umjetničkog klizanja u nevjerici
Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini donio je dan prepun drame, povijesnih uspjeha i jednog od najvećih šokova u povijesti umjetničkog klizanja. Dok je norveška legenda ispisivala nove stranice olimpijske povijesti, apsolutni favorit za zlato u klizanju doživio je nevjerojatan kolaps i ostao bez postolja, ostavivši sportski svijet u nevjerici.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Svi su pogledi bili uprti u američku senzaciju Iliju Malinina, klizača s nadimkom "Quad God" (Bog četverostrukih skokova), koji je u slobodni program ušao s više od pet bodova prednosti.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Očekivalo se da će rutinski potvrditi dominaciju i okititi se zlatom. No, umjesto slavlja, milanska dvorana svjedočila je potpunom raspadu. Malinin je tijekom svog nastupa pao čak dva puta, napravio još nekoliko grubih pogrešaka i na kraju završio na razočaravajućem osmom mjestu, ostavši bez medalje. Njegov nastup bio je tek 15. u slobodnom programu, što je bio njegov prvi poraz od studenog 2023. godine.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Potpuni šok iskoristio je Kazahstanac Mikhail Shaidorov, koji je senzacionalno stigao do povijesnog zlata za svoju zemlju. Malinin nakon nastupa nije mogao sakriti nevjericu.
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
- Nisam ovo očekivao. Ulazeći u ovo natjecanje, osjećao sam se tako spremno. I na ledu sam se osjećao spremno, ali mislim da je to možda bio razlog, možda sam bio previše samouvjeren da će sve proći dobro. Iskreno, jednostavno se dogodilo. Ne mogu procesuirati što se upravo dogodilo. Događa se - rekao je Malinin za NBC.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Potpuno drugačije raspoloženje vladalo je u norveškom taboru. Nevjerojatni Johannes Høsflot Klæbo pobjedom u skijaškom trčanju na deset kilometara slobodnim stilom osvojio je svoje treće zlato na ovim Igrama, a ukupno osmo u karijeri.
| Foto: Daniel Karmann/DPA
Time se izjednačio na vrhu vječne ljestvice s legendama poput Ole Einara Bjørndalena i Bjørna Dæhliea kao tek četvrti sportaš u povijesti s osam zlata na Zimskim olimpijskim igrama. Srebro je pripalo Francuzu Deslogesu, a bronca Klæbovom sunarodnjaku Hedegartu.
| Foto: Daniel Karmann/DPA
Foto Hendrik Schmidt/DPA
U muškom biatlonu, u sprintu na deset kilometara, slavio je Francuz Quentin Fillon Maillet, ispred dvojice Norvežana, Vetlea Sjåstada Christiansena i Sturle Holma Lægreida, kojem je to bila druga bronca na Igrama.
| Foto: Hendrik Schmidt/DPA
U muškom snowboard halfpipeu viđena je dominacija Japanaca, koji su zauzeli prvo, treće i četvrto mjesto. Zlato je osvojio Yuto Totsuka, dok je njihov pohod na potpunu dominaciju spriječio Australac Scotty James osvojivši srebro.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto MARKO DJURICA/REUTERS
Foto Dylan Martinez/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto GONZALO FUENTES/REUTERS
Foto MARKO DJURICA/REUTERS
Foto MARKO DJURICA/REUTERS
U ženskom snowboard crossu, povijesno prvo zlato za Australku u toj disciplini osvojila je Josie Baff. Veliko slavlje domaćinima donijela je Michela Moioli, koja je unatoč nedavnoj ozljedi stigla do bronce.
| Foto: HANNAH MCKAY/REUTERS
Foto ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
Foto Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Na stazi Eugenio Monti u Cortini, Britanac Matt Weston dominantno je osvojio zlato u skeletonu, postavivši rekorde staze u sve četiri vožnje i donijevši Velikoj Britaniji prvi naslov u toj disciplini.
| Foto: Andrew Milligan/PRESS ASSOCIATIO
Foto Michael Kappeler/DPA
Foto ALEKSANDRA SZMIGIEL/REUTERS
Hokejaški turnir ponudio je nekoliko sjajnih dvoboja. U velikom nordijskom derbiju, Finska je nadigrala Švedsku 4-1 i tako se oporavila od iznenađujućeg poraza protiv Slovačke.
| Foto: Geoff Burke/REUTERS
Ključnu ulogu odigrao je Anton Lundell, koji je osim postignutog gola imao i jednu nevjerojatnu obrambenu intervenciju spasivši siguran pogodak s gol-linije.
| Foto: MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
Foto MARTON MONUS/REUTERS
U ostalim muškim susretima, Kanada je u večernjem terminu igrala protiv Švicarske, dok je Češka bila bolja od Francuske 6-3.
| Foto: Mike Segar
U ženskom četvrtfinalu, Amerikanke su potvrdile status velikih favoritkinja i deklasirale domaćina Italiju.
| Foto: SUN FEI
Foto KATIE STRATMAN
Već u prvoj trećini vodile su 1-0 uz nevjerojatan omjer udaraca 20-2, a utakmicu su mirno privele kraju za siguran prolaz u polufinale.
| Foto: Alessandro Garofalo
Foto Marton Monus
Foto Issei Kato
U curlingu, Amerikanke su u dramatičnoj završnici slavile protiv Kanade 9-8 i tako se revanširale za poraz muške ekipe od istog suparnika ranije tijekom dana.
| Foto: Jennifer Lorenzini
Foto Jennifer Lorenzini