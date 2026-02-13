Obavijesti

NIJE SVIMA BIO NESRETAN

FOTO Petak 13. u Milanu: 'Bog četverostrukih skokova' doživio kolaps. Norvežani dominantni

Apsolutni favorit Ilia Malinin, koji je u finale ušao s velikim očekivanjima, doživio je potpuni 'raspad'. Pao dva puta i završio tek 15. u slobodnom programu, ostavivši svijet umjetničkog klizanja u nevjerici
Figure Skating - Men Single Skating - Free Skating
Na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini donio je dan prepun drame, povijesnih uspjeha i jednog od najvećih šokova u povijesti umjetničkog klizanja. Dok je norveška legenda ispisivala nove stranice olimpijske povijesti, apsolutni favorit za zlato u klizanju doživio je nevjerojatan kolaps i ostao bez postolja, ostavivši sportski svijet u nevjerici. | Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
1/57
