FOTO Talijane šokirao stadion u Zenici: 'Ostao je u 1980-ima'

Reprezentaciju Bosne i Hercegovine u utorak očekuje jedna od najvažnijih utakmica u novijoj povijesti. S Italijom će u Zenici na kultnom Bilinom polju igrati u baražu za odlazak na Svjetsko prvenstvo
Reprezentacija Italije na korak je do Svjetskog prvenstva, no taj posljednji korak vodi je u Zenicu, na stadion koji je izazvao nevjericu i zabrinutost u talijanskim medijima. Bilino polje, za Bosance kultno mjesto i neosvojiva tvrđava, za goste je "razglednica iz osamdesetih" na kojoj ih čeka paklena dobrodošlica.
Dolazak talijanskih novinara u Zenicu pretvorio se u medijski izvještaj o šoku i čuđenju. Ugledna La Gazzetta dello Sport objavila je videoprilog s naslovom "Bosna i Italija igraju na ovom stadionu. Ružan je, malen i okružen zgradama s pogledom na teren", ističući kako je stadion "izrazito negostoljubiv".
Dodatnu nevjericu izazvao je fenomen iznajmljivanja balkona okolnih zgrada s pogledom na travnjak po cijenama i do 500 eura.
Stanje travnjaka, pogođenog snijegom i kišom, natjeralo je izbornika Gennara Gattusa da u posljednji trenutak otkaže trening i odgodi dolazak momčadi. Novinar Sky Sporta Gianluigi Bagniolo, objavivši fotografiju terena, samo je kratko upitao: "Zar se ovdje igra utakmica?".
Upravo ono što Talijani vide kao manu, Bosanci smatraju svojom najvećom prednošću. Bilino polje stadion je "britanskog stila", bez atletske staze, gdje tribine gotovo grle teren, stvarajući klaustrofobičnu i zaglušujuću buku. Iako će zbog kazne Fife kapacitet biti smanjen na samo devet tisuća gledatelja, upozorenja stižu sa svih strana.
Bivši reprezentativac Miralem Pjanić, koji je dobar dio karijere proveo u Italiji, poslao je jasnu poruku.
- Pazite se, Italijo, igrati u Bosni nije lako nikome. Tih devet tisuća navijača stvorit će osjećaj kao da ih je 90 tisuća - izjavio je Pjanić.
Koliko atmosfera može biti neprijateljska, najbolje su osjetili Rumunji, čiji su navijači napadnuti, a igrači su kasnije priznali da nikad nisu igrali u bučnijem i hostilnijem okruženju. Tada su na tribinama osvanuli transparenti poput "Dobrodošli u red za smrt" i "Odavde nema bijega".
