Obavijesti

Sport

Komentari 1
POVIJEST SE PONAVLJA

FOTO Pogledajte poruku Torcide za optuženog Joška Jeličića

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
FOTO Pogledajte poruku Torcide za optuženog Joška Jeličića
2
Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Zanimljivo, jednak je transparent Torcida razvila za Jeličića 1993. godine, a tada je razlog bio prelazak nogometaša iz Hajduka u tadašnju Croatiju Zagreb, odnosno današnji Dinamo

Admiral

Hajduk je pobijedio Rijeku na Poljudu (1-0) u derbiju 23. kola HNL-a, a Torcida je s jednom porukom poručila što misli o Jošku Jeličiću

Naime, Torcida je izvijesila transparent na kojem je pisalo "Jela, pederčino". Osim samog transparenta, Torcida je Jeličiću skandirala "Jela, Turčine" i "Mamićeva kuj***" na utakmici s Rijekom. 

Reakcija je to na žestoke kritike koje je Jeličić uputio prema udruzi Naš Hajduk i vođenju Hajduka. Jeličić je u međuvremenu i optužen od strane DORH-a za davanje lažnog iskaza na sudu pa je MAX Sport s njime raskinuo suradnju. 

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Zanimljivo, jednak je transparent Torcida razvila za Jeličića 1993. godine, a tada je razlog bio prelazak nogometaša iz Hajduka u tadašnju Croatiju Zagreb, odnosno današnji Dinamo. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy
IZVANSPORTSKA AVANTURA

FOTO Nika Fleiss i sportašice koje su se skinule za Playboy

Više svjetski poznatih sportašica tijekom godina se odlučilo fotografirati za popularni muški časopis Playboy. Posljednja u nizu onih koje su to učinile je nizozemska sportašica Joy Beune
Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, svih utakmica Europe i Kupa 25/26.

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvenstvo završava 24. svibnja, a potom slijedi finale Kupa u Osijeku
VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!
LUDA UTAKMICA

VIDEO Hajduk - Rijeka 1-0: Livaja odlučio Jadranski derbi!

Čak tri crvena kartona, prekid utakmice, bakljada, pregršt duela! Sadržajan je bio ovaj derbi, a Hajduk je pobjedom smanjio zaostatak za vodećim Dinamom na pet bodova. Rijeka je treća sa 32 boda

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026