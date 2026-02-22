FOTO Pogledajte poruku Torcide za optuženog Joška Jeličića

Hajduk je pobijedio Rijeku na Poljudu (1-0) u derbiju 23. kola HNL-a, a Torcida je s jednom porukom poručila što misli o Jošku Jeličiću.

Naime, Torcida je izvijesila transparent na kojem je pisalo "Jela, pederčino". Osim samog transparenta, Torcida je Jeličiću skandirala "Jela, Turčine" i "Mamićeva kuj***" na utakmici s Rijekom.

Reakcija je to na žestoke kritike koje je Jeličić uputio prema udruzi Naš Hajduk i vođenju Hajduka. Jeličić je u međuvremenu i optužen od strane DORH-a za davanje lažnog iskaza na sudu pa je MAX Sport s njime raskinuo suradnju.

Foto: Tomislav Gabelić/24sata

Zanimljivo, jednak je transparent Torcida razvila za Jeličića 1993. godine, a tada je razlog bio prelazak nogometaša iz Hajduka u tadašnju Croatiju Zagreb, odnosno današnji Dinamo.