HOĆE LI OSTATI U KLUBU?

FOTO Poseban dan za Rakitića: 'Nisam rođen kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac'

Ivan Rakitić radi besplatno za Hajduk! Odbio direktorsku fotelju, stavio ljubav ispred interesa i odgodio oproštajnu utakmicu. Legenda ostaje vjerna klubu do kraja života
Ivan Rakitić, jedan od najtrofejnijih hrvatskih nogometaša svih vremena, danas slavi 38. rođendan na posve neuobičajen način. Dok se Hajduk bori s financijskim i rezultatskim izazovima, njegova nedavna odluka odjeknula je Poljudom. | Foto: Instagram
