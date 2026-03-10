FOTO Poseban dan za Rakitića: 'Nisam rođen kao hajdukovac, ali ću umrijeti kao hajdukovac'

Iako je igrao za mlađe uzraste Švicarske, 2007. godine donio je sudbonosnu odluku. Nakon razgovora sa Slavenom Bilićem, odabrao je Hrvatsku, zbog čega je njegova obitelj u Švicarskoj primala i prijetnje. Njegov klupski put vodio ga je preko Schalkea do Seville, grada koji mu je promijenio život. Ondje ne samo da je postao kapetan i osvojio Europsku ligu, već je prve večeri u hotelskom baru upoznao suprugu Raquel. Često se znao našaliti na taj račun. | Foto: Instagram