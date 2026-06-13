FOTO Prekrasan prizor u New Yorku: Zastava od 100 metara i sjajna zabava. Evo atmosfere...

Udruga "Mi Hrvati" organizirala je razvlačenje zastave duge 100 metar u New Yorku, a atmosfera je bila čudesna. Pogledajte fotke
New York je uoči okupljanja hrvatskih navijača svjedočio posebnom trenutku koji nije prošao nezapaženo. Uz East River razvijena je najveća hrvatska zastava dosad viđena u Sjedinjenim Američkim Državama, privukavši velik broj znatiželjnika i pripadnika hrvatske zajednice te postavši središnja atrakcija dana.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
New York je uoči okupljanja hrvatskih navijača svjedočio posebnom trenutku koji nije prošao nezapaženo. Uz East River razvijena je najveća hrvatska zastava dosad viđena u Sjedinjenim Američkim Državama, privukavši velik broj znatiželjnika i pripadnika hrvatske zajednice te postavši središnja atrakcija dana.
|
Foto: Efren Landaos/SIPA USA
New York je uoči okupljanja hrvatskih navijača svjedočio posebnom trenutku koji nije prošao nezapaženo. Uz East River razvijena je najveća hrvatska zastava dosad viđena u Sjedinjenim Američkim Državama, privukavši velik broj znatiželjnika i pripadnika hrvatske zajednice te postavši središnja atrakcija dana.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Iza ovog projekta stoji udruga Mi Hrvati, koja je željela hrvatske boje predstaviti na upečatljiv i simboličan način u samom srcu New Yorka, jednog od najpoznatijih svjetskih metropola.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Impresivna zastava, izrađena u New Yorku i duga oko 100 metara, a visoka 12 metara, privukla je poglede svih prisutnih. Dok se polako razvijala, okupljeni su je pozdravili pljeskom, a mnogi su prizor ovjekovječili fotografijama i videozapisima.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Atmosferu su dodatno upotpunili zvuci hrvatske himne i zajedničko pjevanje okupljenih, što je cijelom događaju dalo posebno emotivnu notu. Ovakve inicijative usmjerene su na jačanje povezanosti hrvatskog iseljeništva te očuvanje nacionalnog identiteta, tradicije i osjećaja pripadnosti među Hrvatima diljem svijeta.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Podsjetimo, Vatreni prvi dvoboj ovogodišnjeg Svjetskog nogometnog prvenstva igraju u srijedu, 17. lipnja u Arlingtonu.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Atmosfera je bila veličanstvena.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Euforij trese cijeli SAD.
| Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA
Foto Efren Landaos/SIPA USA