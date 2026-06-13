Obavijesti

Galerija

Komentari 7
POGLEDAJTE GALERIJU

FOTO Prekrasan prizor u New Yorku: Zastava od 100 metara i sjajna zabava. Evo atmosfere...

Udruga "Mi Hrvati" organizirala je razvlačenje zastave duge 100 metar u New Yorku, a atmosfera je bila čudesna. Pogledajte fotke
U New Yorku razvučena najveća hrvatska zastava u SAD-u
New York je uoči okupljanja hrvatskih navijača svjedočio posebnom trenutku koji nije prošao nezapaženo. Uz East River razvijena je najveća hrvatska zastava dosad viđena u Sjedinjenim Američkim Državama, privukavši velik broj znatiželjnika i pripadnika hrvatske zajednice te postavši središnja atrakcija dana. | Foto: Efren Landaos/SIPA USA
1/61
New York je uoči okupljanja hrvatskih navijača svjedočio posebnom trenutku koji nije prošao nezapaženo. Uz East River razvijena je najveća hrvatska zastava dosad viđena u Sjedinjenim Američkim Državama, privukavši velik broj znatiželjnika i pripadnika hrvatske zajednice te postavši središnja atrakcija dana. | Foto: Efren Landaos/SIPA USA
Komentari 7

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026