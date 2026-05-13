FOTO Prije 12 godina Kantridu je obasjalo Sunce! Ovako je Rijeka slavila osvajanje Kupa 2014.

Rijeka je te 2014. u dvije utakmice finala pobijedila Dinamo i s ukupnih 3-0 osvojila Kup. Na klupi Rijeke sjedio je Matjaž Kek, kojem je to bio prvi trofej Kupa. Rijeka i Dinamo će u 18 sati opet u borbu za Rabuzina
Rijeka je u sezoni 2013/14. osvojila svoj treći Kup u povijesti. Finale se igralo na dvije utakmice, a momčad s Kantride oba puta je pobijedila Dinamo i podigla Rabuzinovo sunce.
Prva utakmica igrala se na Maksimiru, a Ivan Tomečak zabio je za 1-0 Rijeke i dobar uvod za uzvrat na Kantridi.
Pod stijenom je u uzvratu, na današnji dan 13. svibnja, Rijeka zabila dva komada (Mitrović u prvom, Kvržić u drugom dijelu) i podigla trofej pred svojim navijačima.
Matjaž Kek osvojio je svoj prvi trofej s Rijekom te sezone, a onda je nekoliko godina kasnije rijeci donio povijesni naslov i duplu krunu.
U finalu Kupa 2014. za Rijeku su igrali: Vargić, Tomečak, Mitrović, Lešković, Leovac, Močinić, Brezovec, Jugović , Kvržić, Moises, Kramarić
Dinamo je te sezone uvjerljivo osvojio ligu. S 84 boda je bio prvi ispred Rijeke koja je imala 73. Ipak, Kup je otišao na Kantridu.
Za Dinamo su igrali: Ježina, Pinto , Capan, Šimunić , Pivarić, Brozović, Ademi, Antolić,bSoudani, Čop, Halilović
Rijeka je i prošle sezone, 2024/25., osvjojila Kup te ga ima priliku braniti na isti dan kada je prije 12 godina osvojila Sunce i to protiv istog protivnika.
Finale ove sezone igra se na jednu utakmicu i to u Osijeku, a počinje u 18 sati.
