FOTO Qué chica! Ma koga briga za ždrijeb, vatrena Ekvadorka očarala je sve u Washingtonu

S 15 godina, tijekom boravka u Ekvadoru, lagala je da ima 21 godinu kako bi dobila svoj prvi posao u frizerskom salonu u Quitu. Povratkom u New York upisala je kozmetičku školu i preselila se u Bronx kako bi bila bliže Manhattanu. Radila je kao vodič u Empire State Buildingu kako bi platila školovanje, a na kraju je dobila posao u prestižnom salonu John Frieda. Tamo se prvi put suočila s okrutnom stranom industrije. | Foto: Instagram