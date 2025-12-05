Obavijesti

BAŠ VOLI KAMERE

FOTO Qué chica! Ma koga briga za ždrijeb, vatrena Ekvadorka očarala je sve u Washingtonu

Na ceremoniji ždrijeba za SP prisustvovale su brojne nogometne legende, kao i poznati iz svijeta sporta i šoubiznica, no sve je zasjenila jedna plavuša. Svi su se okretali za poznatom frizerkom Jennifer Yepez
FIFA 2026 World Cup Draw Welcome Reception
Došla je u pripijenoj haljini koja je istaknula njezine atribute, nasmiješila se i - vrijeme kao da je stalo. Blicevi fotoaparata bili su usmjereni samo na nju, a oni koji su prolazili, nisu se mogli ne osvrnuti na ovu ljepoticu koja je očarala sve prisutne. | Foto: JEENAH MOON/REUTERS
