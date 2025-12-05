FOTO Qué chica! Ma koga briga za ždrijeb, vatrena Ekvadorka očarala je sve u Washingtonu

Na ceremoniji ždrijeba za SP prisustvovale su brojne nogometne legende, kao i poznati iz svijeta sporta i šoubiznica, no sve je zasjenila jedna plavuša. Svi su se okretali za poznatom frizerkom Jennifer Yepez
Došla je u pripijenoj haljini koja je istaknula njezine atribute, nasmiješila se i - vrijeme kao da je stalo. Blicevi fotoaparata bili su usmjereni samo na nju, a oni koji su prolazili, nisu se mogli ne osvrnuti na ovu ljepoticu koja je očarala sve prisutne.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Došla je u pripijenoj haljini koja je istaknula njezine atribute, nasmiješila se i - vrijeme kao da je stalo. Blicevi fotoaparata bili su usmjereni samo na nju, a oni koji su prolazili, nisu se mogli ne osvrnuti na ovu ljepoticu koja je očarala sve prisutne. |
Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Došla je u pripijenoj haljini koja je istaknula njezine atribute, nasmiješila se i - vrijeme kao da je stalo. Blicevi fotoaparata bili su usmjereni samo na nju, a oni koji su prolazili, nisu se mogli ne osvrnuti na ovu ljepoticu koja je očarala sve prisutne.
| Foto: JEENAH MOON/REUTERS
Foto Profimedia
Iako nije bila na pozornici, zasjenila je sve i postala zvijezda ždrijeba za Svjetsko prvenstvo.
| Foto: Profimedia
Foto Instagram
Put Jennifer Yepez do crvenih tepiha i naslovnica najprestižnijih časopisa bio je sve samo ne lagan. Rođena u New Yorku u obitelji ekvadorskog podrijetla, od malih je nogu pokazivala strast prema frizurama.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Svoj talent je brusila na prijateljicama, a prve je novce zarađivala na ulici, pletući pletenice na stubištu ispred zgrade na Staten Islandu za 30 dolara po glavi.
| Foto: Instagram
- Uvijek morate imati sređenu kosu, to je jednostavno dio naše kulture - objasnila je jednom prilikom, prisjećajući se kako je čak i tijekom pauza za ručak na svom poslu u trgovačkom centru potajno plela kosu u skladištu.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina obitelj nije gledala blagonaklono na njezine ambicije. Smatrali su da frizerstvo nije "pravi posao" i nagovarali su je da postane odvjetnica.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
S 15 godina, tijekom boravka u Ekvadoru, lagala je da ima 21 godinu kako bi dobila svoj prvi posao u frizerskom salonu u Quitu. Povratkom u New York upisala je kozmetičku školu i preselila se u Bronx kako bi bila bliže Manhattanu. Radila je kao vodič u Empire State Buildingu kako bi platila školovanje, a na kraju je dobila posao u prestižnom salonu John Frieda. Tamo se prvi put suočila s okrutnom stranom industrije.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
- Jednog sam dana došla na posao sa svojom prirodno kovrčavom kosom, a bivši šef mi je rekao da izgledam prljavo i zamolio me da se 'sredim'. Nakon toga više nikad nisam nosila kovrčavu kosu na posao - otkrila je Yepez.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina upornost i talent su se isplatili. Danas je njezina lista klijenata A-kategorije: Salma Hayek, Zendaya, Gigi Hadid, Emily Ratajkowski, Kim Kardashian, Blake Lively, Jessica Alba i Naomi Campbell samo su neke od zvijezda koje joj povjeravaju svoju kosu. Radila je kampanje za Versace, Nars, Dolce & Gabbana i Céline te je postala ambasadorica za brendove kao što su Honest Beauty Jessice Albe i Kérastase.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Godine 2019. osvojila je prestižnu nagradu za beauty influencericu godine na Influencer Awards Monaco, a 2020. proglašena je jednom od 100 najutjecajnijih Latinoamerikanki. Yepez je danas glas za sve žene, a posebno Latinoamerikanke, u industriji kojom su nekad dominirali muškarci.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Njezina pojava na događaju vezanom za Svjetsko prvenstvo samo je potvrda njezinog statusa. Jennifer Yepez više nije samo frizerka; ona je globalna ikona stila i inspiracija koja dokazuje da se uz talent, strast i nevjerojatnu upornost može prijeći put od uličnih pletenica do svjetske slave.
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram