TRAKAVICA BEZ KRAJA
FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...
Achraf Hakimi šokirao je javnost kada se otkrilo da, unatoč milijunskim primanjima, službeno nema ništa na svoje ime jer je svu imovinu prebacio na majku, što je zakompliciralo njegov razvod od glumice Hibe Abouk
Saga o razvodu Achrafa Hakimija i Hibe Abouk daleko je od svog konačnog epiloga.
Španjolska glumica Hiba Abouk i marokanska nogometna zvijezda Achraf Hakimi činili su se kao par iz snova.
Međutim, idila se raspala početkom 2023. godine kada su svijet obišle vijesti o optužbama za silovanje protiv Hakimija, a potom i zahtjev za razvod koji je podnijela Abouk.
Ono što je uslijedilo pretvorilo se u pravu medijsku senzaciju, s fokusom na glumičine pokušaje da osigura dio nogometaševog bogatstva, samo da bi otkrila kako on službeno – nema ništa.
Hiba Abouk (36), španjolsko-tuniška glumica, i Achraf Hakimi (24), marokanski nogometni reprezentativac, vjenčali su se u tajnosti 2020. godine, nakon dvogodišnje veze koja je započela dok je on još bio igrač Real Madrida.
U braku su dobili dva sina, a Hakimi je u međuvremenu postao jedan od najplaćenijih igrača francuske Ligue 1, s mjesečnom plaćom u Paris Saint-Germainu koja navodno premašuje milijun eura.
Hiba Abouk je 27. ožujka javno objavila odluku o razvodu, naglašavajući da je odluka donesena "davno prije" samih optužbi za silovanje te da "uvijek stoji uz žrtve".
Tijekom brakorazvodne parnice, Hiba Abouk je, prema izvještajima španjolskog dnevnika Marca, zatražila polovicu Hakimijeve imovine i bogatstva.
Njegova neto vrijednost procjenjuje se na između 24 i 70 milijuna eura.
Međutim glumica je doživjela ono što je Marca opisala kao "neočekivani udarac". Otkriveno je da marokanski nogometaš, unatoč astronomskim primanjima, službeno ne posjeduje gotovo ništa.
Sva njegova imovina – uključujući višemilijunsku plaću, nekretnine, automobile, nakit, pa čak i odjeću – navodno je godinama bila registrirana na ime njegove majke, Saide Mouh.
Prema pisanju irskog lista BenchWarmers, sud je obavijestio Abouk da Hakimi nema ništa na svoje ime, te da "kada nešto želi, pita majku koja mu to kupi".
Ovakav financijski aranžman izazvao je pravu buru. Hiba Abouk je, kako prenose mediji, odlučila podići tužbu protiv Hakimija za "prijevaru i loše upravljanje njihovom bračnom imovinom".
Hakimijeva majka, Saida Mouh, isprva je za marokanske medije izjavila da nije bila upoznata s time da je sin prenio svoje bogatstvo na nju.
"Moj sin me nije obavijestio o prijenosu svog bogatstva. Ako je poduzeo bilo kakvu akciju da se zaštiti, ja o tome nemam saznanja," rekla je, da bi kasnije dodala znakovitu rečenicu: "Ali... u čemu je problem ako je to istina? Da moj sin to ne učini, ne bi se mogao riješiti te žene"
S druge strane, pojavile su se i ozbiljne sumnje u legalnost cijele operacije.
Francuski sportski novinar Gilles Verdez i profesor sa Sorbone Omar El Adlouni javno su izrazili sumnju, tvrdeći da je takav prijenos imovine s ciljem izbjegavanja podjele u razvodu nemoguć i protuzakonit prema važećim europskim zakonima o bračnoj stečevini, te da bi se smatrao kaznenim djelom.
Achraf Hakimi je tek nedavno u YouTube intervjuu za ABTalks prekinuo šutnju o razvodu. Potvrdio je glasine o prijenosu imovine na majku, ali je naglasio da je tu odluku donio godinama prije nego što je uopće planirao brak.
Govoreći o iskustvu braka, rekao je: "Naučio sam više voljeti sebe... Kad si u vezi, toleriraš mnoge stvari... Taj brak]me naučio mnogo i učinio me jačim."
U međuvremenu, financijska bitka se nastavlja: Abouk navodno traži 10 milijuna eura za nagodbu, dok joj je Hakimi ponudio znatno manje, samo 2 milijuna eura.
Glumica je u intervjuu za časopis Elle istaknula kako su joj nakon svega prioriteti "mala obitelj, djeca i njezina sreća koja prvenstveno proizlazi iz toga da je s njima".
Dok glumica ustraje u svojim zahtjevima, tražeći ono što smatra pravednim dijelom imovine stečene tijekom braka, nogometaš i njegova majka čvrsto brane svoje pozicije.
