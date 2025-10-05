FOTO Razvela se od zvijezde PSG-a i tražila milijune. Kad je došla na sud, šokirala se...

"Moj sin me nije obavijestio o prijenosu svog bogatstva. Ako je poduzeo bilo kakvu akciju da se zaštiti, ja o tome nemam saznanja," rekla je, da bi kasnije dodala znakovitu rečenicu: "Ali... u čemu je problem ako je to istina? Da moj sin to ne učini, ne bi se mogao riješiti te žene" | Foto: Instagram