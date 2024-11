FOTO Rumunji: Vidite nered koji su ostavili! Kosovari: Mi smo Kosovo ili Albanija, a ne Srbija

Rumunji vjeruju da su reprezentativci Kosova utakmicu 5. kola Lige nacija napustili bez razloga. Susret je prekinut u 93. minuti pri rezultatu 0-0 kada je kapetan Kosova i bivši stoper Dinama Amir Rrahmani povukao svoje suigrače s travnjaka nakon što su se s tribina čuli povici "Srbija, Srbija", pišu kosovski mediji.

- Ne možemo sudjelovati na utakmici u kojoj se ne poštuju osnovni principi Uefe. Također, bilo je rasizma i nacionalnog vrijeđanja protiv reprezentacije Kosova pa smo odlučili da više nećemo sudjelovati u svemu. Pogotovo jer se ista stvar dogodila drugi put na ovom stadionu - rekao je nakon incidenta kosovski izbornik Bajram Shala potvrdivši da je to bio razlog za odlazak s travnjaka.

Rumunjima 3-0 za "zelenim stolom"?

Ipak, Rumunjska ne mari za razloge Kosova i od Uefe će zahtijevati da se utakmica registrira 3-0 za njih za "zelenim stolom". Bivši sudac Constantin Zotta napominje da će odluka krovne europske organizacije gotovo sigurno biti u korist Rumunja.

U cijeloj priči valja napomenuti i da Rumunjska nije, niti ne planira u skorijoj budućnosti, priznati Kosovo kao neovisnu državu.

- Čuli su se konstantni povici "Srbija, Kosovo" i to je trajalo svih 90 minuta. U nadoknadi vremena su se začule i druge riječi koje ne želim ponavljati jer su sramotne. Rekao sam sucu što se događa i ništa nije učinio. Drugi put nije htio niti slušati. Nakon trećeg puta rekao sam mu da ćemo napustiti teren jer to što se događalo bilo je pogrešno. Bili su upućeni u cijelu situaciju jer naš savez ih je ranije upozorio kako bi se sve ovo pokušalo izbjeći. Ista stvar dogodila se i prošle godine i odlučili smo napustiti teren - rekao je kapetan Kosova Rrahmani.

Foto: GEORGE CALIN

- Uefa se mora odlučiti jer, mi nogometaši, smo ovdje kako bi predstavljali svoj narod, svoju državu koja ima turbulentnu povijest. Rat je mnogim ljudima oduzeo život, događala su se masovna ubijanja... Sve je to previše i mora se prestati. Svi bi trebali znati da je Kosovo Kosovo, ili da je Kosovo Albanija. To je to, tu sve završava - dodao je.

'Jeli su pizzu dok su se naši smrzavali'

Rumunjski novinar Emanuel Rosu nakon incidenta objavio je fotografiju kosovske svlačionice sa stadiona Arena Nationala. Tvrdi da su kosovski reprezentativci ostavili velik nered.

- Dok su rumunjski igrači i stručni stožer čekali na terenu više od sat vremena na temperaturi od -2°C, igrači Kosova su naručili pizzu i uživali u svlačionici, prije nego što su odlučili ne vratiti se na teren kako bi završili utakmicu u Bukureštu. Čini se da je odluka donesena puno prije nego što ju je službeno objavio spiker na stadionu. Ovo je Kosovo ostavilo za sobom - objavio je Rosu.