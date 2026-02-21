FOTO Sjajni Norvežanin oborio rekord, Kanadi zlato u curlingu

Današnji je dan na Zimskim olimpijskim igrama ponudio pregršt zanimljivih događanja, ali ističe se rekord Johannesa Hoesflota Klaeba koji je postao rekorder po broju zlata na ZOI
Kanadska muška reprezentacija u curlingu osvojila je naslov olimpijskog pobjednika svladavši u finalu ZOI u Cortini d'Ampezzo Veliku Britaniju sa 9-6
Njemica Laura Nolte (27) obranila je naslov olimpijske pobjednice u bobu dvosjedu na ZOI u Cortini d'Ampezzo osvojen prije četiri godine u Pekingu
Nolte je sa svojom kočničarkom Deborah Levi nakon četiri vožnje ostvarila 53 stotinke bolje vrijeme od srebrnih sunarodnjakinja, pilotkinje Lise Buckwitz (31) i kočničarke Neele Schuten, odnosno 75 stotinki od brončanih Amerikanki, pilotkinje Kaillie Armbruster Humphries (40) i kočničarke Jasmine Jones
Foto ATHIT PERAWONGMETHA/REUTERS
Johannes Hoesflot Klaebo je u subotu potvrdio status sportskog besmrtnika pobjedom u olimpijskoj utrci na 50 kilometara, u kojoj je osvojio jedinu zlatnu medalju koju još nije imao u kolekciji, a usput je srušio i rekord legendarnog američkog brzoklizača Erica Heidena, koji je u Lake Placidu 1980. osvojio pet zlatnih odličja. Klaebo je u Teseru osvojio jedno više
Sjedinjene Američke Države osvojile su zlato u finalu mješovitih ekipa u akrobatskim skokovima slobodnog skijanja na Zimskim olimpijskim igrama u Livignu, obranivši svoj naslov iz 2022. godine.
Francuzi Emily Harrop i Thibault Anselmet okrunjeni su olimpijskim prvacima u Bormiju u mješovitoj štafeti skijaškog penjanja, osiguravši Francuskoj sedmo zlato i 21. medalju na Igrama
Nizozemka Marijke Groenewoud (27) osvojila je naslov olimpijske pobjednice na ZOI u Milanu u brzom klizanju u disciplini masovni start
Nizozemac Jorrit Bergsma (40) na najbolji je mogući način okončao svoju karijeru osvojivši naslov olimpijskog pobjednika u brzom klizanju u disciplini masovni start na ZOI u Milanu
U finalu u kojem je 16 klizača pred sobom imalo 16 krugova od po 400 metara Bergsma se izdvojio na čelu s Dancem Viktorom Haldom Thorupom (31), a ostatak finalista dopustio im je preveliku prednost od preko 200 metara. Kada je skupina odlučila reagirati, bilo je kasno, Bergsma i Thorup su uspjeli sačuvati prednost i osvojiti zlato i srebro. Do bronce je stigao Talijan Andrea Giovannini (32)
Francuska biatlonka Oceane Michelon unatoč dvije promašene mete osvojila je zlato u utrci na 12.5 skupni start na ZOI u Anterselvi
