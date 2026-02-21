FOTO Sjajni Norvežanin oborio rekord, Kanadi zlato u curlingu

U finalu u kojem je 16 klizača pred sobom imalo 16 krugova od po 400 metara Bergsma se izdvojio na čelu s Dancem Viktorom Haldom Thorupom (31), a ostatak finalista dopustio im je preveliku prednost od preko 200 metara. Kada je skupina odlučila reagirati, bilo je kasno, Bergsma i Thorup su uspjeli sačuvati prednost i osvojiti zlato i srebro. Do bronce je stigao Talijan Andrea Giovannini (32) | Foto: Piroschka van de Wouw/REUTERS