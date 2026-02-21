Obavijesti

FOTO Sjajni Norvežanin oborio rekord, Kanadi zlato u curlingu

Današnji je dan na Zimskim olimpijskim igrama ponudio pregršt zanimljivih događanja, ali ističe se rekord Johannesa Hoesflota Klaeba koji je postao rekorder po broju zlata na ZOI
Cross-Country Skiing - Men's 50km Mass Start Classic
Današnji je dan na Zimskim olimpijskim igrama ponudio pregršt zanimljivih događanja, ali ističe se rekord Johannesa Hoesflota Klaeba koji je postao rekorder po broju zlata na ZOI | Foto: STEPHANIE LECOCQ/REUTERS
