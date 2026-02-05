FOTO Skijašica pomiče granice: Dovoljno govori da se jednom spustila samo u ljetnoj haljini...

Sarah Schleper (46) piše povijest: bivša američka skijašica sada će s meksičkom putovnicom na ZOI zajedno sa sinom Lasseom (18)! Nekad je slavila ispred Janice Kostelić, a sada sa sinom ostvaruje snove. Sama financira nastupe i planira nezaboravne trenutke na Igrama
Sarah Schleper (46) svojevremeno je bila među najboljim slalomašicama na svijetu
Nakon 15 godina i 186 utrka, Schleper je krajem 2011. rekla zbogom profesionalnoj karijeri u alpskom skijanju, ali kako često bude, sudbina je za nju imala drugačije planove.
Naime, Sarah je 2014. godine dobila meksičko državljanstvo, što ju je potaknulo da prekine sportsku mirovinu.
Sarah će ove veljače ispisati povijest sa sinom Lasseom Gaxiolom (18). Po prvi put ikad, majka i sin nastupit će na Zimskim olimpijskim igrama.
Zanimljivo, Schleper i njezin sin već imaju trenutak za pamćenje sa skijaške utrke. U Svjetskom kupu postoji tradicija da skijaši(ce) u posljednjoj utrci karijere ne moraju nositi službeni kombinezon reprezentacije, a ona je to iskoristila na upečatljivi način.
Schleper je tako na sebe stavila kratku ljetnu haljinu smeđe boje ispod koje nije ništa nosila!
Imala je tek štitnike na nogama i kacigu, a zaustavila se usred utrke i na stazi "pokupila" sina, tada 4-godišnjeg Lassea.
S njime u naručju spustila se u cilj, a 15 godina kasnije, ova majka i sin ispisat će povijest sporta i Zimskih olimpijskih igara.
U karijeri je ostvarila jednu pobjedu, u švicarskom Lenzerheideu 2005. godine.
Zanimljivo, Scheper je tada slavila baš ispred legendarne hrvatske skijašice, Janice Kostelić (44), koja je tad bila najbolja skijašica današnjice.
Schleper je slavila s 34 stotinke prednosti u odnosu na "snježnu kraljicu", a unutar sekunde zaostatka bila je još samo Austrijanka Nicole Hosp
Zanimljivo, u toj je utrci na šestom mjestu završila Hrvatica Nika Fleiss (41).
