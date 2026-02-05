Obavijesti

Galerija

Komentari 0
SARAH SCHLEPER

FOTO Skijašica pomiče granice: Dovoljno govori da se jednom spustila samo u ljetnoj haljini...

Sarah Schleper (46) piše povijest: bivša američka skijašica sada će s meksičkom putovnicom na ZOI zajedno sa sinom Lasseom (18)! Nekad je slavila ispred Janice Kostelić, a sada sa sinom ostvaruje snove. Sama financira nastupe i planira nezaboravne trenutke na Igrama
Lienz: FIS Svjetski skijaški kup, slalom, žene
Sarah Schleper (46) svojevremeno je bila među najboljim slalomašicama na svijetu | Foto: nph / EXPA
1/33
Sarah Schleper (46) svojevremeno je bila među najboljim slalomašicama na svijetu | Foto: nph / EXPA
Komentari 0

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026