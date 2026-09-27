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VELIKA GALERIJA IZ ČEŠKE

FOTO Slaven grlio Luku kao otac sina, navijači se prošvercali na stadion. Ovo su scene iz Praga

ČEŠKA - HRVATSKA 1-2 Slaven Bilić pobjedom je startao u drugi mandat na klupi Hrvatske, kao i na startu prvog zabio je Luka Modrić, što su obilježili emotivnim zagrljajem, a pogodio je i Marco Pašalić. Na tribinama je bilo nekoliko desetaka hrvatskih navijača unatoč Uefinoj kazni i zabrani prodaje. U srijedu slijedi Španjolska u Sevilli
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Prag: Luka Modrić protiv Češke zabio 30. gol za reprezentaciju
Foto Matija Habljak/PIXSELL
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Foto: Matija Habljak/PIXSELL
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