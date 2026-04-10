FOTO Slavila je rođendan bez gaćica, organizirala prostituciju, zbog nje uhitili i poznatog suca

Slavko Vinčić, nogometni sudac, preživio skandal s drogom i prostitucijom, a sada će suditi na SP 2026.! Tijana Ajfon je organizirala zabavu na ranču na kojem se našao i on. Sve je demantirao
Slovenski nogometni sudac Slavko Vinčić, jedno od najcjenjenijih imena u svijetu suđenja, potvrđen je kao jedini glavni arbitar iz regije koji će dijeliti pravdu na Svjetskom prvenstvu 2026. godine. No, put do drugog uzastopnog Mundijala za ovog 46-godišnjeg Mariborčanina nije bio nimalo jednostavan.
Prije samo četiri godine, njegovo se ime našlo u središtu regionalnog skandala koji je uključivao drogu, oružje i prostituciju, a u kojem je glavnu ulogu imala srpska starleta Tijana Maksimović, poznatija kao Tijana Ajfon.
U unajmljenoj vili policija je zatekla devet djevojaka i 26 muškaraca, a scena je bila kao iz filma: droga i alkohol bili su razbacani po stolovima, a na podu je pronađeno odbačeno oružje.
Prilikom pretresa vikendice i skupocjenih vozila pronađeno je i oduzeto 14 paketića s 46 grama kokaina, deset pištolja, tri pancirna prsluka te više od 20.000 konvertibilnih maraka (oko deset tisuća eura) u različitim valutama.
Među uhićenima su se našla i neka poznata imena iz kriminalnog miljea, poput Zlatana Ćuka, koji se povezuje sa "škaljarskim klanom". Glavna organizatorica raskalašene zabave bila je Tijana Maksimović, poznata i kao Tijana Ajfon, koja je s još nekoliko osoba osumnjičena za organiziranje međunarodne prostitucije.
Tijana je, kako su mediji tada izvještavali, ilegalno prešla granicu preko rijeke Drine u čamcu s još tri djevojke, koje je trebala podvoditi klijentima na zabavi. Nakon priznanja krivnje za međunarodno vrbovanje radi prostitucije, Sud BiH ju je u siječnju 2021. osudio na godinu dana zatvora.
Njezina sklonost privlačenju medijske pažnje nastavila se i nakon skandala. Tako je, primjerice, za svoj 30. rođendan organizirala raskošnu proslavu na kojoj se pojavila u minijaturnoj zlatnoj haljini koja je više otkrivala nego skrivala, a mediji su naveliko pisali kako ispod nje nije nosila donje rublje.
Na popisu uhićenih, na veliko iznenađenje javnosti, našlo se i ime Slavka Vinčića, jednog od najboljih europskih nogometnih sudaca. Vijest je odjeknula regijom, no Vinčić je nakon ispitivanja pušten, a cijeli je slučaj okarakterizirao kao splet nesretnih okolnosti. Tvrdio je da se u vikendici našao slučajno, nakon poslovnog sastanka u BiH, prihvativši poziv na ručak.
- Slučajno sam se našao na tom ranču. Imam svoju tvrtku i bio sam na poslovnom sastanku. Prihvatio sam poziv na ručak i to se pokazalo kao moja najveća greška. Sjedio sam za stolom s društvom, odjednom je došla policija i dogodilo se što se dogodilo. Nemam nikakve veze sa skupinom koja je uhićena i privedena - izjavio je Vinčić kasnije za slovenske medije, dodavši kako nije vidio ni drogu ni oružje.
U njegovu obranu stao je i Vlado Šajn, predsjednik Saveza nogometnih sudaca Slovenije, koji je potvrdio da se Vinčić "našao na pogrešnom mjestu u pogrešno vrijeme".
Unatoč velikoj medijskoj prašini i povezanosti s Tijanom Ajfon, ovaj skandal nije ostavio značajnije posljedice na profesionalnu karijeru slovenskog suca. Uefa mu je nastavila povjeravati najvažnije utakmice.
Vinčić je sudio susrete Lige prvaka velikanima poput Manchester Cityja, Liverpoola i Manchester Uniteda, dijelio je pravdu na Europskom prvenstvu 2021., a kruna karijere stigla je 2022. kada je sudio finale Europske lige između Eintrachta iz Frankfurta i Rangersa.
Iste godine bio je i dio sudačke postave na Svjetskom prvenstvu u Katru, gdje je vodio dvije utakmice grupne faze. Potvrda da Fifino povjerenje u njega nije poljuljano stigla je nedavno, kada je objavljeno da će zajedno sa svojim pomoćnicima Tomažom Klančnikom i Andražem Kovačičem suditi i na Svjetskom prvenstvu u SAD-u, Meksiku i Kanadi. (*uz korištenje AI-ja)
