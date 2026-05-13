FOTO Smrknuto lice Georgine na Ronaldovoj utakmici: Očekivala je proslavu, a nastala je drama

Cristiano Ronaldo i Al-Nassr ostali su bez titule u posljednjim sekundama susreta s Al-Hilalom! Šokantni završetak derbija zatekao i Georginu Rodriguez, koja je s obitelji došla proslaviti naslov. No, sve se promijenilo u osmoj minuti sudačke nadoknade
Večer koja je trebala biti kruna sezone za Ronalda i njegov Al-Nassr pretvorila se u sportsku dramu sa šokantnim završetkom, a kamere su zabilježile nevjericu na licu njegove izabranice, Georgine Rodriguez.
Al-Nassr je u ključnom derbiju protiv Al-Hilala trebao pobjedu kako bi i matematički osigurao naslov prvaka Saudijske Arabije, prvi nakon 2019. godine.
Georgina je, zajedno sa sinom i prijateljima, bodrila Ronalda s tribina, a atmosfera je bila euforična. Sve je išlo prema planu kada je Mohamed Simakan u 37. minuti zabio za vodstvo Al-Nassra 1-0.
Ronaldo je imao frustrirajuću večer, s tek jednim udarcem u okvir gola, a u 83. minuti je zamijenjen uz ovacije cijelog stadiona, dok mu je Georgina ponosno pljeskala.
Činilo se da je pobjeda sigurna. Međutim, uslijedila je nevjerojatna završnica. U osmoj minuti sudačke nadoknade, igrač Al-Hilala izveo je dugi aut u kazneni prostor.
U trenutku potpunog nesporazuma između brazilskog golmana Benta i suigrača Iniga Martíneza, lopta je golmanu iskliznula iz ruku i otkotrljala se u mrežu.
Šok i nevjerica zavladali su stadionom. Kamera je uhvatila shrvani izraz lica Cristiana Ronalda na klupi, a slavlje koje se pripremalo pretvorilo se u tišinu.
Georgina i ostatak obitelji, koji su došli proslaviti naslov, ostali su zatečeni, a san o prijevremenoj proslavi titule rasplinuo se u posljednjim sekundama.
Borba za naslov prvaka tako je ostala otvorena do posljednjeg kola.
Iza glamuroznog života koji danas vodi stoji priča o nevjerojatnoj upornosti.
Georgina je rođena 27. siječnja 1994. u Buenos Airesu, no odrasla je u Jaci, malenom gradu na sjeveru Španjolske, daleko od luksuza u kojem danas živi.
Njezino djetinjstvo bilo je skromno. Sanjala je o tome da postane balerina, no njezini roditelji nisu si mogli priuštiti satove plesa.
Odlučna da stvori bolji život, rano je počela raditi.
Spremala se za karijeru u maloprodaji, no znala je da za uspjeh mora naučiti engleski jezik.
Sa samo sedamnaest godina preselila se u Bristol u Engleskoj, gdje je radila kao au pair za desetak funti po satu.
Nakon što je usavršila jezik, vratila se u Španjolsku i preselila u Madrid kako bi slijedila svoje snove.
Počeci su bili iznimno teški.
U jednom od intervjua i u svojoj dokumentarnoj seriji opisala je kako je bila primorana živjeti u unajmljenom stanu koji je nekoć služio kao spremište.
Bez grijanja zimi i bez klima-uređaja ljeti, borila se da sastavi kraj s krajem, radeći kao prodavačica i konobarica.
Prekretnica u njezinom životu dogodila se 2016. godine.
Zaposlila se kao prodajna asistentica u Guccijevoj trgovini u Madridu, a upravo je tamo upoznala Cristiana Ronalda.
Taj je susret bio početak jedne od najpoznatijih svjetskih ljubavnih priča.
Njihova veza brzo je postala ozbiljna, a Georgina je od anonimne djevojke postala medijska zvijezda s milijunima pratitelja.
Danas je Georgina uspješna poduzetnica, model i influencerica s više od 72 milijuna pratitelja na Instagramu.
Surađivala je s nekim od najvećih svjetskih modnih i kozmetičkih brendova, a zvijezda je i producentica Netflixove dokumentarne serije "Ja sam Georgin", koja publici pruža uvid u njezin život.
Iako je izgradila vlastitu karijeru, njezina najveća podrška i dalje je obitelj.
S Ronaldom ima dvije kćeri, Alanu Martinu i Bellu Esmeraldu.
U travnju 2022. par je doživio veliku tragediju kada su pri porodu izgubili sina, Bellinog brata blizanca.
Georgina je s velikom ljubavlju preuzela i majčinsku ulogu Ronaldovoj djeci: Cristianu Jr.-u te blizancima Evi i Mateu.
U kolovozu 2025. godine par je objavio i zaruke.
(*uz korištenje AI-ja)
