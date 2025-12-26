FOTO Snijeg je zatrpao poznatu stazu F1. Evo o kojoj je riječ...

U Sjevernoj Americi napadalo je puno snijega pa su Kanađani dočekali bijeli Božić. Temperature su tamo išle na čak 17 stupnjeva ispod ništice, a poseban prizor na društvenim mrežama stigao je iz Montreala.

Naime, u Kanadi se inače vozi utrka Formule 1, a jedan je korisnik društvene mreže X objavio fotografiju staze zatrpane snijegom. Na fotografiji se vidi startno-ciljna ravnina i prvi zavoj staze Gilles Villeneuve.

Prva Velika nagrada Kanade na stazi u Montrealu održana je 1978. godine, a prvi pobjednik bio je Gilles Villeneuve po kojemu je staza dobila ime.

Staza je nastala nakon što je napravljen umjetni otok Notre Dame usred rijeke St. Lawrence za potrebe Svjetske izložbe Expo 1967. Te iste godine održane su i Olimpijske igre, a nakon završetka Olimpijskih igra, tamošnji stanovnici odlučili su od tih cesta napraviti trkaću stazu.