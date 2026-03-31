FOTO Megaprojekti od 107 mil. eura u hrvatskom gradu! Grade dva stadiona, dvoranu, bazen...

U Bjelovaru se radi na mnoštvu sportskih objekata kroz renovaciju ili nadogradnju postojeće infrastrukture. Za sve projekte potrošeno je 107 milijuna eura, a većina tog novca nabavljena je kroz europske fondove
Arena Bjelovar, Dvorana europskih prvaka i Wellovar glavni su sportski projekti Grada Bjelovara na čijem čelu se nalazi gradonačelnik Dario Hrebak (44). On je glavni pokretač poboljšanja ili izgradnje sportske infrastrukture, a uz spomenute projekte, mnoštvo manjih se još provodi.
Izgradnja Arene procjenjuje se na osam milijuna eura. Imat će kapacitet od 5000 sjedećih mjesta te uvjete za HNL.
Na istom mjestu nalazi se postojeći stadion, ali s manjim kapacitetom i bez istočne tribine. Glavni cilj nove Arene je kreirati poluotvoreni stadion koji će biti prikaz modernosti i ekološke osviještenosti.
Na zapadnom dijelu stadiona nalazi se postojeća tribina. Izvršit će se nadogradnja ovog dijela i tu će stati 2545 gledatelja.
Pristupna rampa za zapadnu tribinu s južne strane.
Glavni ulaz na stadion s južne strane.
Pogled na zapadnu tribinu sa sjeverne strane.
Dogradit će se već postojeća zgrada u sklopu zapadne tribine. Uredit će se prostori za medije i press konferencije, VIP salon, stubišta, dizalo, svlačionice i teren za mali nogomet.
VIP tribina sadržavat će 140 sjedećih mjesta.
Natkriveni trijemovi činit će 'zelenu fasadu' stadiona.
Nova, istočna tribina sadržavat će 2352 sjedeća mjesta.
Pristupna rampa za istočnu tribinu.
Tu će biti javni prostor i 'gradska nadstrešnica' koja će pružiti lijepi pogled prema gradu.
S istočne fasade stadiona nalazit će se streljana, restoran, fan shop i rekreacijski park s trgom.
Na krovu istočne tribine nalazit će se 900 solarnih panela snage 450 kW.
U Areni Bjelovar napravit će se prva zatvorena streljana za malokalibarsku pušku i pištolj. Bit će kreirana u sklopu nove istočne tribine.
Izradit će se primarno za mlade nade bjelovarskog streljaštva, ali i za brončanog olimpijca Mirana Maričića koji na svjetskoj i europskoj sceni nastavlja donositi medalje.
Simbol grada rukometa i slavnih 'kesizubaca', koji su osvojili Ligu prvaka 1972. godine, Dvorana europskih prvaka doživjela je u potpunosti obnovu.
Novo ruho bjelovarske dvorane koštalo je četiri milijuna eura. Poboljšana je infrastruktura; stavljena je nova podloga, renovirane su prostorije kluba, VIP loža i tribine.
Prvi susret u renoviranoj dvorani igrale su hrvatske rukometašice protiv Francuske. To je bila prva utakmica Hrvatske koja se odigrala u Bjelovaru.
Renovacija je krenula krajem 2024. i trajala do početka 2026. godine.
Terme Bjelovar najveći su projekt prvog čovjeka Bjelovara. Nalazit će se u Velikom Korenovu, mjestu udaljenom par kilometara od Bjelovara pogodnom za kreaciju ovog projekta.
Glasanjem je odlučeno da će nositi naziv Wellovar.
Cijeli projekt 'težak' je 42 milijuna eura.
U sklopu terma nalazit će se olimpijski bazen proporcija 50x25 metara te razni wellnes sadržaji, otvoreni i zatvoreni bazeni te prostorije za rehabilitaciju i odmor.
Za očekivati je da će ovdje hrvatska vaterpolska reprezentacija moći igrati utakmice. Oko 600 navijača moći će u punom kapacitetu biti na tribinama uz bazen i ovo će biti tek šesti takav bazen u Hrvatskoj.
Ovo su najnovije fotografije s gradilišta. Gradnja je krenula u studenom 2024., a kompletirat će se kroz nekoliko mjeseci.
Projekt je došao podržati i legendarni izbornik vaterpolske reprezentacije Ratko Rudić.
U tijeku je i izgradnja atletskog stadiona koji se nalazi pored Arene Bjelovar.
Projekt se procjenjuje na pet milijuna eura.
- U prvoj fazi radit će se sanacija igrališta s drenažnom odvodnjom oborinskih voda, nakon čega slijedi izgradnja atletske staze međunarodnih dimenzija. Imat ćemo osam staza s tartanom, licenciranih za međunarodna natjecanja. Time ćemo steći uvjete da postanemo regionalni centar za atletske sportove, rekao je Hrebak.
U tijeku je i izgradnja sportsko-rekreacijskog parka koji će se nalaziti, kao i atletski stadion, pored Arene Bjelovar.
Bit će to park za sport, druženje i rekreaciju mladih i starih. Imat će terene za razne sportove i staze za trčanje.
Uz košarkaški i nogometni teren, planirano je implementirati boćalište, street workout park te igrališta prilagođena djeci vrtićke i školske dobi, kao i djeci s poteškoćama u razvoju. Planirana je i umjetna stijena za penjanje, staze za trčanje, stolovi za stolni tenis te zona za piknik s roštiljima.
Vrijednost ovog projekta procjenjuje se na pet milijuna eura.
Gradonačelnik ga je nazvao bjelovarskim 'Central Parkom'.
Ovako trenutačno izgleda početak izgradnje parka.
Na sjeveru grada planira se gradnja nove škole i sportske dvorane koju će primarno koristiti bjelovarski košarkaši.
Cifra za izgradnju ovog projekta iznosi 10 milijuna eura.
Trenutačno je u početnoj fazi izgradnje, ali polako se vide obrisi i konture kako će izgledati.
Renovirana je i poznata Sokolana unutar koje su uređene i modernizirane prostorije za djecu osnovnih i srednjih škola te članova gimnastičkog i atletskog kluba Bjelovar.
Projekt renovacije koštao je oko 7,5 milijuna eura s dodatnom opremom.
