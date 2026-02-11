FOTO Srcedrapajuće scene u Italiji: Olimpijac je odao počast tragično preminulim roditeljima

Američki klizač Maxim Naumov dirnuo svijet nastupom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, ispunivši san roditelja koje je izgubio u tragičnoj nesreći. Njegov emotivni performans uz Šopenov "Nokturno" rasplakao publiku, dok je poruka "Mama i tata, ovo je za vas" ostavila sve bez daha
Američki klizač Maxim Naumov (24) debitirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nastupom koji je nadišao sport.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Američki klizač Maxim Naumov (24) debitirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nastupom koji je nadišao sport. |
Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Američki klizač Maxim Naumov (24) debitirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nastupom koji je nadišao sport.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Samo 374 dana nakon što je u stravičnoj zrakoplovnoj nesreći izgubio oba roditelja, ispunio je njihov zajednički san i izvedbom za pamćenje rasplakao svijet, poslavši najdirljiviju poruku Igara.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Ledena dvorana u Milanu utihnula je u utorak navečer dok se Naumov pripremao za najvažniji nastup karijere.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Dok je klizio prema sredini leda, na velikom ekranu ispisana je poruka koja je sažela svu bol i motivaciju s kojom je stigao u Italiju: "Mama i tata, ovo je za vas".
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Priča koja je prethodila ovom trenutku započela je krajem siječnja 2025. godine, crnim danom za američki i svjetski sport.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
U sudaru putničkog zrakoplova i vojnog helikoptera iznad rijeke Potomac u Washingtonu život je izgubilo svih 67 putnika i članova posade.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Među njima su bili i Maximovi roditelji, Evgenia Shishkova i Vadim Naumov, bivši svjetski prvaci u klizanju u paru.
| Foto: Fabrizio Bensch/REUTERS
Osim njih, u nesreći je poginulo još 26 članova američke klizačke zajednice koji su se vraćali s razvojnog kampa u Kanzasu.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Maxim je izbjegao tragediju pukom srećom, jer se s natjecanja vratio ranijim letom.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
U tjednima nakon gubitka, priznao je da je jedva pronalazio snagu ustati iz kreveta i da je ozbiljno razmišljao o prekidu karijere
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Ipak, shvatio je da bi odustajanje bilo protivno svemu čemu su ga roditelji učili.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Preuzeo je vođenje njihove klizačke škole "Tomorrow's Champions" u Bostonu i pronašao novu svrhu. Olimpijske igre, san koji su godinama zajedno sanjali, postao je njegova misija.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Uz zvuke Šopenovog "Nokturna br. 20", Naumov je na olimpijskom ledu izveo program karijere. Svaki skok, svaki okret i svaki pokret bili su prožeti emocijom.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
Nakon posljednjih nota, kada je publika ustala na noge i nagradila ga ovacijama, pao je na koljena, pogledao prema nebu i tiho prošaptao: "Pogledajte što smo upravo učinili".
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Suci su njegov nastup ocijenili s 85,65 bodova, što je bio njegov najbolji rezultat sezone i dovoljan za plasman u finale.
| Foto: CLAUDIA GRECO/REUTERS
No, ocjene su u tom trenutku bile sporedne. Dok ih je čekao u zoni "kiss-and-cry", iz jakne je izvadio staru, izblijedjelu fotografiju.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Na njoj je trogodišnji Maxim, koji uz pomoć oca Vadima i majke Evgenije čini svoje prve klizačke korake.
| Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Foto YARA NARDI/REUTERS
Foto Fabrizio Bensch/REUTERS