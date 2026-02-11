Obavijesti

'MAMA I TATA, OVO JE ZA VAS'

FOTO Srcedrapajuće scene u Italiji: Olimpijac je odao počast tragično preminulim roditeljima

Američki klizač Maxim Naumov dirnuo svijet nastupom na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu, ispunivši san roditelja koje je izgubio u tragičnoj nesreći. Njegov emotivni performans uz Šopenov "Nokturno" rasplakao publiku, dok je poruka "Mama i tata, ovo je za vas" ostavila sve bez daha
Figure Skating - Men Single Skating - Short Program
Američki klizač Maxim ​​​​​​​Naumov (24) debitirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nastupom koji je nadišao sport. | Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
Američki klizač Maxim ​​​​​​​Naumov (24) debitirao je na Zimskim olimpijskim igrama u Milanu i Cortini nastupom koji je nadišao sport. | Foto: AMANDA PEROBELLI/REUTERS
