FOTO Sretna gubitnica ispisala povijest tenisa: 'Pravo muško neće dati da žena zarađuje više'

Anastasija Potapova iz snova na WTA turniru u Madridu! Kao "sretna gubitnica", pobijedila Pliškovu i ušla u povijest. Potpora dečka Griekspoora presudna, a turbulentan privatni život dodatno intrigira
Ruska tenisačica Anastasija Potapova proživljava pravu bajku na WTA 1000 turniru u Madridu. Nakon što je ispala u kvalifikacijama, u glavni ždrijeb je upala kao "sretna gubitnica" (lucky loser) i iskoristila drugu priliku na nevjerojatan način.
Ruska tenisačica Anastasija Potapova proživljava pravu bajku na WTA 1000 turniru u Madridu. Nakon što je ispala u kvalifikacijama, u glavni ždrijeb je upala kao "sretna gubitnica" (lucky loser) i iskoristila drugu priliku na nevjerojatan način. |
Ruska tenisačica Anastasija Potapova proživljava pravu bajku na WTA 1000 turniru u Madridu. Nakon što je ispala u kvalifikacijama, u glavni ždrijeb je upala kao "sretna gubitnica" (lucky loser) i iskoristila drugu priliku na nevjerojatan način.
Pobjedom protiv bivše prve igračice svijeta Karoline Pliškove 6-1, 6-7, 6-3 postala je prva sretna gubitnica u povijesti koja je stigla do polufinala nekog turnira iz serije WTA 1000. No, osim po senzacionalnom rezultatu, 25-godišnja Ruskinja poznata je i po turbulentnom privatnom životu te stavovima koji često izazivaju pažnju javnosti.
Meč protiv Pliškove bio je pravi triler koji je pokazao mentalnu snagu, ali i krhkost mlade tenisačice. Potapova je furiozno krenula i povela 6-1 i 5-3, imavši i tri meč-lopte za pobjedu.
No, tada su je svladali živci, Pliškova se vratila, uzela drugi set u tie-breaku i povela 3-1 u odlučujućem, trećem setu. Kada se činilo da je sve izgubljeno za Ruskinju, uslijedio je nevjerojatan preokret.
Potapova je nanizala pet gemova zaredom i slomila Čehinju za najveću pobjedu karijere. Nakon posljednjeg poena pala je na koljena, prekrila lice rukama i briznula u plač.
- To je bila samo eksplozija emocija. Nisam mogla kontrolirati živce, ali čini se da mi ovaj turnir stalno daje druge prilike i ja ih nastavljam koristiti - rekla je nakon meča.
Svoj put je opisala kao čudo.
- Ni za kakav novac, ni za što ne bih vjerovala da je ovo moguće. Zato je naš sport tako lijep. Dobila sam drugu priliku i sada sam ovdje, bez riječi sam, presretna. Trenutno mi se ništa bolje u životu ne može dogoditi.
Ključan trenutak preokreta dogodio se pri rezultatu 1-3 u trećem setu. Na tribinama se pojavio njezin dečko, nizozemski tenisač Tallon Griekspoor, koji je netom prije završio svoj meč u parovima. Njegova pojava i podrška bili su presudni.
- Iskreno, mentalno sam malo potonula u trećem setu. Nisam vjerovala u sebe u tom trenutku. Ali, ovo ću reći prvi put, veliko poštovanje mom dečku koji je došao u pravi čas. Spasio me baš na vrijeme - otkrila je Potapova i dodala:
- Govorio mi je: "Možeš ti to. Svi smo ovdje zajedno. Samo nastavi". U trećem setu, većinom je njegov posao bio dobiti ovaj meč. Ja sam samo igrala, a on me mentalno držao u meču.
Kasnije je otkrila i koje su točno bile njegove riječi koje su je trgnule.
- Rekao mi je samo da zašutim, da nastavim raditi, da počnem raditi nogama. I da smo oboje zajedno u ovom meču, da nisam sama. To se dogodilo u tako važnom trenutku i dalo mi je puno energije. Mislim da je on dobio ovaj meč mentalno. Ja sam ga dobila fizički.
Njezina veza s 33. tenisačem svijeta Tallonom Griekspoorom službeno je potvrđena upravo u Madridu, a dolazi nakon turbulentnog razdoblja u njezinom privatnom životu. Krajem 2024., nakon manje od godinu dana, razvela se od kolege tenisača Aleksandra Ševčenka. Par se vjenčao u prosincu 2023., no brak je pukao nakon US Opena u rujnu 2024.
O razvodu je odlučila progovoriti javno kako bi prekinula stalna nagađanja.
- Valjda smo imali problema. Neki parovi prebrode te probleme, a neki ne. Nažalost, mi smo bili jedan od parova koji nisu uspjeli - rekla je i priznala da joj je bilo teško nositi se s pritiskom znatiželjne okoline.
- Moj tim, moji bližnji, čak i ja, svi smo bili šokirani koliko sam mentalno jaka mogla biti. Svaka druga osoba dolazila je do mene i pitala: 'Pa što, vas dvoje ste prekinuli?'. Na Touru, izvan Toura... Naravno, to nije baš pristojno, ali to je život i ljudi su znatiželjni. Za njih je to kao TV serija. Mislim da sam trebala tome stati na kraj, službeno okončati stvari kako više ne bih dobivala ta pitanja. To je bio zadnji korak koji mi je trebao da se konačno oslobodim.
Potapova je i ranije privlačila pažnju svojim izjavama o muško-ženskim odnosima. U jednom je intervjuu otkrila svoje viđenje financija u vezi, što je izazvalo brojne reakcije.
- Pravi muškarac neće dozvoliti da njegova žena zarađuje više od njega - izjavila je i dodala kako se protivi trendu dijeljenja troškova na pola.
- Nisam feministkinja, želim da muškarac bude jači i mudriji od mene. Ne želim preuzeti odgovornost, želim da je muškarac preuzme za mene. (*uz korištenje AI-ja)
