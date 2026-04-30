Dinamu stigla ponuda od 11 mil. eura za reprezentativca? On se oglasio: 'Ostao bih tu do kraja'

Scott McKenna (29) pokazao se punim pogotkom u Dinamovoj rekonstrukciji prošlog ljeta kad je bez odštete stigao iz Las Palmasa i potpisao na četiri godine. Škotski reprezentativni stoper odigrao je 29 od 32 utakmice na putu do naslova prvaka HNL-a i svih deset u Europi, jedan je od dokapetana, a po završetku sezone trebao bi putovati na Svjetsko prvenstvo, gdje se Škotska vraća nakon 28 godina. "Modri" ima sjajan odnos s izbornikom Steveom Clarkeom kojem aktualni ugovor istječe nakon Mundijala.

- Najvažnija stvar kod izbornika je dosljednost i povjerenje. Kad sam došao, još sam bio u Aberdeenu i puno griješio. Ali bio je uz mene, na svakom okupljanju kad bih bio spreman stavljao me i držao u momčadi. Svaku utakmicu koju igram trudim se odigrati dobro za sebe, momčad, ali i izbornika da mu se pokušam odužiti za sve što je učinio za mene. Nadam se da će nastaviti mandat zbog svega što je učinio za mene, ali i nas kao momčad i odanosti koju mi je pokazao - rekao je McKenna za škotsko izdanje BBC-a.

Otočku reprezentaciju za zagrijavanje očekuju pripremne utakmice protiv Curacaa i Bolivije u New Jerseyu, a potom i utakmice protiv Haitija i Maroka u Bostonu pa Brazila u Miamiju.

- Svi će na prvu utakmicu gledati kao na onu u kojoj vjerojatno imamo najveće šanse osvojiti tri boda. Pripreme moraju biti besprijekorne, moramo biti apsolutno spremni u prvoj utakmici. Da bismo ostvarili cilj na turniru moramo pokušati osvojiti tri boda i pozitivno krenuti. Ako budem u tom avionu i dobijem nekoliko minuta, bit ću apsolutno oduševljen.

Statistika Scotta McKenne

Upitali su i ga i za navodne ponude Dinamu od 10 milijuna funti (cca 11,5 milijuna eura) i mogući odlazak ovoga ljeta. Bivšem igraču Aberdeena, Ayr Uniteda, Alloa Athletica, Nottingham Foresta, Kopenhagena i Las Palmasa trenutačna je vrijednost četiri milijuna eura, a prije tri godine u Forestu je vrijedio deset.

- Nisam siguran da je ta ponuda istinita, vjerojatno se nešto zagubilo u prijevodu. Imao sam jako dobru prvu sezonu i potpisao četverogodišnji ugovor, ne vidim apsolutno nikakav razlog zašto ne bih ostao ovdje do kraja. Ova je momčad navikla osvajati naslove u posljednjih 20-ak godina, to je i za mene bila norma. Nekolicini nas to je bio i prvi naslov. A osvojiti duplu krunu u prvoj sezoni ovdje bilo bi sjajno - zaključio je Dinamov Škot Scott.