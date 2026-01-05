FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju

Serija neobičnih i pomalo neugodnih intervjua s Ardom Turanom, legendarnim turskim nogometašem i novim trenerom Šahtara iz Donjecka, pretvorila ju je u viralnu senzaciju. Dok je ona profesionalno postavljala pitanja, Turan je vidno izbjegavao njezin pogled, gledao u pod i nervozno se vrpoljio, što je pokrenulo lavinu komentara i spekulacija na društvenim mrežama. | Foto: Instagram