FOTO Srnin kolega pokušao je sve. Samo da ne pogleda u nju

Ukrajinska sportska novinarka, model i influencerica Daria Bondar Savina (24) nedavno je dospjela u središte pozornosti nakon intervjua s trenerom Šahtara, Ardom Turamom. Na Instagramu ima oko pola milijuna pratitelja
Daria Bondar Savina radi kao voditeljica i novinarka za nogometni klub Šahtar Donjeck. Njezina uloga nadilazi klasične intervjue nakon utakmica; ona vodi emisije, kreira sadržaj za društvene mreže i aktivno sudjeluje u medijskoj strategiji kluba.
Rođena u Kijevu, Daria je svoj put prema javnoj sceni započela daleko od nogometnih travnjaka. Njezina prva strast bio je sportski ples, u kojem je postigla izvanredne rezultate.
Nositeljica je titule majstorice sporta u dvoranskom plesu, višestruka je prvakinja Ukrajine te osvajačica medalja na svjetskim i europskim prvenstvima.
Serija neobičnih i pomalo neugodnih intervjua s Ardom Turanom, legendarnim turskim nogometašem i novim trenerom Šahtara iz Donjecka, pretvorila ju je u viralnu senzaciju. Dok je ona profesionalno postavljala pitanja, Turan je vidno izbjegavao njezin pogled, gledao u pod i nervozno se vrpoljio, što je pokrenulo lavinu komentara i spekulacija na društvenim mrežama.
Druga teorija bila je da je Turan, trener kluba u kojem kao sportski direktor djeluje Darijo Srna, bio dodatno oprezan jer je Daria supruga Valerija Bondara, jednog od ključnih igrača u njegovoj momčadi. Mnogi su smatrali da je na taj način želio izbjeći bilo kakve potencijalne neugodnosti unutar svlačionice.
"Na poslu ne doživljavam Valerija kao supruga. Mi smo više od muža i žene. Nevjerojatan je osjećaj biti jedno drugome najbolji prijatelj, kolega i ljubavnik", izjavila je Daria.
Na Instagramu ju prati više od pola milijuna ljudi.
Osim novinarskog posla, aktivna je kao foto model i influencerica s gotovo pola milijuna pratitelja na Instagramu. Surađuje s poznatim brendovima, a ambasadorica je i sportske marke PUMA.
Njezin stil i pojava privlače veliku pažnju, no ona uvijek ističe da se iza "lijepe slike krije ogroman rad na sebi".
Rad u gigantu poput Šahtara, kako kaže, "nevjerojatno je cool i dinamičan, ali istovremeno i vrlo odgovoran".
