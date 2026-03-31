FOTO Što krije luksuzna kuća Gattusovih? Dresovi, trofeji i neobičan poklon usred sobe

Otac, majka i sestra bivšeg Hajdukova trenera žive u mirnom mjestu Corigliano Schiavonea na jugu Italije. Posjetili smo kuću-muzej i uvjerili se kakvo je nogometno bogatstvo prikupio Gattuso
Bili smo u posjeti Coriglianu, rodnom mjestu bivšeg trenera Hajduka Gennara Gattusa, a naš reporter upoznao je njegovu obitelj, majku Constanzu, oca Franca i sestru Idu koji žive u prekrasnoj vili koju je dao izgraditi sam Gennaro. Zove se Villa Constanza.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto: Tomislav Gabelić/24sata
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Vila je izgrađena na posjedu od nekoliko tisuća kvadratnih metara, okružena je palmama i kipovima, s pažljivo održavanim travnjakom kakvog se ne bi postidio nijedan hrvatski stadion. Iza kuće je nogometno igralište, veliki bazen, mali raj na zemlji.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Na gornjem katu kuće su najvrjednije uspomene, uokvireni dresovi i medalje sa Svjetskog prvenstva 2006., dva finala Lige prvaka 2003. i 2007., Svjetskog klupskog prvenstva 2008., dva Superkupa 2004. i 2008..., kao i kopačke s velikih utakmica, replike osvojenih trofeja.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Posebno mjesto rezervirano je za repliku trofeja namijenjenog svjetskom prvaku.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Među fotografijama ističe se ona sa svetim Ivanom Pavlom II. Tu je i fotka s velikim prijateljem i suradnikom Luigijem Riccijem koji mu je bio pomoćni trener u Hajduku.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Vidjeli smo i jedan poseban dar - motocikl marke Aprilia. Dobio ga je, kao i svi reprezentativci Italije, nakon osvojenog Svjetskog prvenstva 2006. godine. Svaki je identično dekoriran i ima pozlaćenu pločicu s imenom vlasnika. Zanimljivo, Gattuso ga nikada nije vozio, ostavio ga je za uspomenu.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Legendarni Talijan u svom rodnom mjestu ima fan klub i školu nogometa. To sve vodi njegov prvi kapetan Valentino Gurriero. Njegove vrijedne memorabilije iz karijere desetljećima brižljivo skuplja i čuva.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
U muzeju je mnoštvo pehara i medalja, fotografija i potpisanih lopti. Naravno, kao i dresovi svih klubova za koje je Gattuso igrao u karijeri, od Perugije, Rangersa, Salernitana, Milana i do reprezentacije Italije...
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Uz njih posebno su istaknuti dresovi suparnika koje je Gattuso zamijenio na velikim natjecanjima, a među njima su i dres Lilliana Thurama iz finala SP u Njemačkoj 2006. godine te dres hrvatske reprezentacije, konkretno Roberta Kovača sa Svjetskog prvenstva 2002. godine u Japanu i Koreji.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Tu su i dresovi Schweinsteigera, Pirla, Beckhama, Ronalda, Scholesa, Stama... kao i dresovi većine suigrača iz Milana te velikih igrača koje je Gattuso u karijeri trenirao.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Legendarni Gattuso nakon sezone u Hajduku postao je izbornik Italije.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Prvi zadatak mu je izboriti Svjetsko prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Pohod na SP započeo je uspješno pobjedom protiv Sjeverne Irske 2-0.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Sada ključnu utakmicu igra u Zenici protiv Bosne i Hercegovine.
| Foto: Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata
Foto Tomislav Gabelić/24sata