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VOZNI PARK NOGOMETAŠA

FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina

Ni hrvatski nogometaši nisu imuni na luksuzne automobile, a Joško Gvardiol posebno je oduševio izborom limenog ljubimca prošlog vikenda
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FOTO Što voze 'vatreni'? Modrić i Perišić vole Bentley, Gvardiol u limenom ljubimcu od 25 godina
Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol privukao je pažnju neobičnim odabirom auta. Naime, zvijezda Cityja prošle subote se pojavila u jarko crvenom Mitsubishi Lancer Evolution VI s reli naljepnicama i bijelim naplatcima. | Foto: TikTok/screenshot
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Hrvatski reprezentativac Joško Gvardiol privukao je pažnju neobičnim odabirom auta. Naime, zvijezda Cityja prošle subote se pojavila u jarko crvenom Mitsubishi Lancer Evolution VI s reli naljepnicama i bijelim naplatcima. | Foto: TikTok/screenshot
Komentari 127

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